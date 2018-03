Schule verändert sich inhaltlich gravierend

Das äußere Erscheinungsbild ist fast gleich geblieben, doch inhaltlich hat sich die Schule gewaltig gewandelt. So war der Eindruck des Abitur-Jahrgangs 1958, der auf Initiative von Rainer Hofem jetzt das Schubart-Gymnasium Aalen besucht hat. Unter den damaligen Abiturienten war auch der bekannte ehemalige RTL-Moderator und Journalist Geert Müller-Gerbes.

Er hat vor genau 60 Jahren am Schubert-Gymnasium seinen Schulabschluss gemacht. Von den 15 noch lebenden Absolventen sind immerhin elf zu dem jetzigen Treffen gekommen. Der am weitesten gereiste Gast aus diesem Anlass war Karla Keller aus den USA.

„Die Lehrer waren in den 50er Jahren stark vom Krieg geprägt und sehr konservativ eingestellt“, erzählte Geert Müller-Grebes im Gespräch mit dem „Aalender Nachrichten“. Eine Ausnahme sei in dieser Hinsicht Sieger Köder gewesen, der als Lehrer für Kunst und Englisch die jüngere Generation sehr gut verstanden habe. Müller-Gerbes und Sieger Köder waren jahrzehntelang gut befreundet.

Sehr beeindruckt zeigten sich die Besucher als Schulleiterin Christiane Dittmann in der räumlich gegenüber vor 60 Jahren kaum veränderten Schulaula einen Einblick in das aktuelle Lehrangebot und den vielfältigen Unterricht am Schubart-Gymnasium gab. Das Leitbild der Schule sei geprägt von den Merkmalen Persönlichkeit entwickeln, Lehr- und Lernkultur aufbauen sowie Gemeinschaft erleben. Dittmann verwies auf die Besonderheiten des Schubart-Gymnasiums wie den bilingualen Zug, die umfassende Ausbildung in Informatik, auf soziale Projekte, die Partnerschaften zu ausländischen Schulen und auf die vielfältigen Arbeitsgemeinschaften. Man fördere Begabungen ganz gleich auf welchem Gebiet.

„Respekt, Respekt. Dagegen haben wir vor 60 Jahren mit mangelhaften Kenntnissen die Schule verlassen“, meinte Geert Müller-Gerbes. Ein wesentlicher Unterschied gegenüber früher ist auch die hohe Frauenquote von über 50 Prozent unter den 60 Lehrkräften am heutigen Schubart-Gymnasium.