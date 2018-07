Schuldfrage: Stadtwerkechef verweist auf Berlin

„Das ist Quatsch“, reagiert Stadtwerkechef Cord Müller auf Stadtrat Norbert Rehm (Aktive Bürger), der dem städtischen Energieversorger eine Monopolstellung beim Nachtstrom unterstellt. Der Strommarkt sei liberalisiert. Insofern sei die Aussage Rehms falsch, kontert Müller den Angriff des Stadtrats.

Der hatte bekanntlich bereits in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gegen die Erhöhung des Nachtstroms um 47 Prozent gewettert (wir berichteten). Gestern legte Rehm nach und sprach angesichts dieser Preiserhöhung von einer Sauerei, die im geheim tagenden Aufsichtsrat beschlossen worden sei. Kommunale Energieversorger seien auch dazu da, dass die Bürger nicht „überraschend“ abgezockt werden.

Diese Kritik nahm Stadtwerkechef Müller nicht einfach hin. Er reagierte prompt. Die städtische Tochter stelle ihr Netz allen Stromanbietern zur Verfügung. Es sei nicht richtig, dass anderen Anbietern der Zugang zum Netz verwehrt werde. Den Vorwurf, die Kunden zu kurzfristig informiert zu haben, hält Müller ebenfalls für nicht sachgerecht. Die Stadtwerke hätten mit ihren Heizstromkunden Zeitverträge abgeschlossen. Bereits im Sommer 2009 sei vereinbart worden, dass die Verträge für 2010 zum Jahresabschluss enden.

Als Gründe für die Preiserhöhung zum 1. Januar dieses Jahres nennt Müller den starken Anstieg der steuerlichen und behördlichen Anteile im Heizstrompreis. Darauf hätten die Stadtwerke keinen Einfluss. Ganz wesentlich beigetragen zu dem Preissprung haben nach Auskunft des Stadtwerkechefs der Wegfall von steuerlichen Vergünstigungen. In die Wege geleitet habe das noch die alte Bundesregierung, da aus deren Sicht das Heizen mit Strom weder klimaschonend noch umweltfreundlich sei. Ursprünglich sei sogar geplant gewesen, den Einsatz von mit Nachtstrom betriebenen Speicherheizungen ganz zu verbieten. Davon sei die damalige Bundesregierung jedoch abgekommen, weil dies eine zu große Härte für die Abnehmer von Heizstrom bedeutet hätte. Die Strategie sei jedoch: Man macht den Nachtstrom teurer in der Hoffnung, dass die Bezieher auf andere Energieträger umsteigen. Den Vorwurf Rehms, die Stadtwerke würden ihre Kunden abzocken, weist Müller damit mit aller Entschiedenheit zurück.

Und um wie viel steigt der Preis nun in Euro? „Bei 85 Prozent der Heizstromkunden um 70 Euro“, konstatiert Müller. Diese Kosten seien vergleichbar mit denjenigen für Heizöl, Pellets oder Erdgas.

Müller gibt noch zu bedenken, dass die Stadtwerke beim Nachtstrom in der Vergangenheit große Verluste verzeichnet hätten. Ausgeglichen hat dies der städtische Energieversorger mit einer internen Quersubventionierung. Seit der Liberalisierung ist dies vorbei. „Wir können den Allgemeinstrom nicht teurer machen, um den Heizstrom zu subventionieren“, erklärt der Geschäftsführer.

Kunden, die beim Heizstrom auf einen anderen Anbieter umsteigen wollen, blieben übrigens dann doch bei den Stadtwerken. Die üblichen Preisbrecher wie Vattenfall oder Verivox haben abgewunken. Das Heizstrom-Angebot der Stadtwerke konnten sie nicht unterbieten, berichtet ein Kunde, der nicht genannt werden will.

INFO: Früher wurden die Heizstrompreise vom Gesetzgeber subventioniert, um eine Stromnachfrage in den Nachtstunden zu produzieren. Mit dieser Stromnachfrage in den Nachtstunden war es möglich, die Kraftwerke unter Volllast weiterlaufen zu lassen. Dies war erforderlich, da die alten Kraftwerke (Kohle und Strom) kaum regelbar waren. Diese Subventionierung diente der Versor-gungssicherheit. Heute ist die Kraftwerkstechnik viel moderner. Alle neuen Kraftwerke sind gut regelbar und können teilweise sogar in der Nacht problemlos ausgeschaltet werden. Damit wird die Stromlast in der Nacht durch Speicherheizungen nicht mehr so benötigt wie früher. Daher wurden Steuervorteile gestrichen.