Schulden sinken um 14 Millionen

Binnen einer Abstimmungsminute hat der Gemeinderat die Schulden der Stadt Aalen zum Ende dieses Jahres von rund 48,5 auf nur noch 34 Millionen Euro nach unten gedrückt. Hohe Einnahmen und Überschüsse aus den beiden vergangenen Jahren und im laufenden Haushaltsjahr erlauben die Sondertilgung von Darlehen in Höhe von über 14 Millionen Euro. Allerdings brauchte der Rat fast eine Stunde, bis er sich dazu durchgerungen hat, diese vielleicht so nie wieder kommende Gelegenheit beim Schopfe zu packen.

Was Stadtkämmerin Daniela Faußner dem Rat in seiner Sitzung am Donnerstag da vorgeschlagen hat, war durchaus ein „echter Hammer“, im positiven Sinne. Zuvor hatte sie die Jahresrechnung der Stadt für 2013 erläutert, die der Rat einstimmig billigte. Unterm Strich stand für das Jahr ein Überschuss in Höhe von 5,82 Millionen Euro. Von einem ähnlichen Ergebnis, so Faußner, könne man für das Jahr 2014 ausgehen, das allerdings noch nicht ganz abgerechnet sei. Und für das laufenden Haushaltsjahr 2015 erwartet die Kämmerin statt der geplanten knapp 200 000 einen Überschuss von rund acht Millionen Euro.

Sorge, dass das Geld ausgeht

Aalen habe also aus Überschüssen, hohen Einnahmen und geringeren Ausgaben einen sehr hohen Kassenstand, für den es derzeit so gut wie keine Anlagezinsen gebe. Weshalb sie vorschlug, die hohe Liquidität für Sondertilgungen in Höhe von gut 14 Millionen Euro zu verwenden. Damit könnten Aalens Schulden zum Jahresende mit einem Schlag von den geplanten 48,3 auf dann nur noch 34 Millionen Euro sinken. Das wäre, so Faußner, „ein Riesensprung nach vorne“ und eine Gelegenheit, die so vielleicht nie wieder komme, und würde der Stadt für die nächsten Jahre gewaltig Luft verschaffen.

„Es wäre ein Schildbürgerstreich, wenn wir das nicht so machen würden“, sprang der gelernte Banker und Oberbürgermeister Thilo Rentschler seiner Kämmerin bei. Allerdings mussten beide doch noch ein Stück Überzeugungsarbeit leisten, bis die Stadträte am Ende Faußners Plan einstimmig für gut hießen. Denn einige von ihnen befürchteten, der Stadt könnte angesichts hoher Investitionen in den kommenden Jahren – Stichworte Schulsanierungen, Stadtoval, Wohungsbau, Kulturbahnhof und so weiter – das Geld ausgehen.

„Wir sind vom Glück verfolgt“

Und eine Gewerbesteuererhöhung kommen für die CDU nicht infrage, wie deren Fraktionschef Thomas Wagenblast schon mal vorsorglich ankündigte. „Wir brauchen Reserven“, mahnte seine SPD-Kollegin Senta D’Onofrio. „Froh über diesen Weg“ äußerte sich hingegen Grünen-Fraktionschef Michael Fleischer. Das entlaste die Stadt nicht nur, das erzeuge am Ende auch den Druck, den es brauche, um Notwendiges von Luxus zu unterscheiden.

Zur Vorsicht mahnte auch Friedrich Klein (FDP), weil man nicht wisse, wie sich zum Beispiel der VW-Abgasskandal auf die heimischen Zulieferbetriebe und letztlich damit auch auf die Steuereinnahmen der Stadt auswirken werde. Ganz anders Claus Albrecht (Freie Wähler): Aalen sei „vom Glück verfolgt“, wenn man die Schulden so senken könne, „und wir wären ja fast aufs Hirn geschlagen, wenn wir das nicht tun würden“.

OB: Weder reicher noch ärmer

Diese gewaltige Tilgung, so erklärte Rentschler, werde die Zahlungsfähigkeit der Stadt in keinster Weise einschränken. „Wir müssen keine schlaflosen Nächste bekommen“, Aalen werde dadurch weder reicher noch ärmer. Und auch Faußner versuchte nachhaltig zu erklären, dass Liquidität und geplante Ausgaben haushalterisch zwei paar Stiefel sind. Aus der momentanen guten Liquidität der Stadt könne man nicht nur ordentlich tilgen, sondern auch die Jahre 2015 und 2016 kassenmäßig mit bestreiten.