Schulbus umgekippt - ein Kind und eine Frau sind verletzt

Es gibt eine gute Nachricht aus dem Jahr 2019 und eine erfreuliche für das Jahr 2020. Und doch spricht Udo X. Kaisers in seiner kurzen Ansprache beim Neujahrsempfang des Universitätsklinikums Ulm am Dienstagabend vor allem über eine Nacht: Was in den Morgenstunden des 20. Dezember 2019 auf einer Überwachungsstation der Kinderklinik am Michelsberg geschah, habe tiefe Spuren hinterlassen.

Noch immer suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach dem oder der Schuldigen einer Giftattacke auf fünf Babys.