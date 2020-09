Schulbeginn in Aalen

Da das neue Schuljahr an diesem Montag, 14.September, beginnt, gibt es hier eine kurze Übersicht.

Grauleshofschule: 14. September: 9 Uhr Unterrichtsbeginn Klassen 2 bis 4; 17. September: 9 Uhr Einschulungstag

Greutschule: 14. September: 8 Uhr, Ökumenischer Gottesdienst in der Salvatorkirche, 9 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4; 16. September: 9 Uhr Einschulungsgottesdienst in der Salvatorkirche, 10 Uhr Einschulung der Klassen 1

Langertschule: 14. September: 8.30 Uhr Unterrichtsbeginn; 17. September: 8.30 Uhr Einschulungsgottesdienst Klasse 1 in der Augustinuskirche mit anschließender Feier in der Schule

Kappelbergschule Hofen: 14. September: 8.30 bis 12.05 Uhr Unterricht Klassen 2 bis 4, GTS-Schüler bis 15.30 Uhr; 17. September: 9.30 Uhr Einschulungsgottesdienst, 10.30 Uhr Einschulungsfeier mit anschließendem Unterricht

Rombachschule-Unterrombach: 14. September: 8.35 Uhr bis 12.10 Uhr, Unterricht für die Klassen 2 bis 4, 11.15 Uhr Ökumenischer Gottesdienst Klassen 2 bis 4; 16. September: 8.30 Uhr Einschulungsgottesdienst in der Rombachhalle, 9.30 Uhr Einschulungsfeier in der Rombachhalle, bei schönem Wetter auf dem Schulhof

Freie Waldorfschule: 14. September: 8 Uhr, Schulbeginn für die Klassen 2 bis 13; 16. September: 10 Uhr Einschulungsfeier der Klassen 1

Schwarzfeldschule Dewangen: 14. September: 8.45 Uhr Unterrichtsbeginn Klassen 2 bis 4, 16. September: 9 Uhr Schulaufnahmefeier Klasse 1

Gartenschule Ebnat: 14. September: 8 bis 12.20 Uhr Unterricht für die Klassen 2 bis 4; 16. September: 10 bis 12 Uhr Einschulung Klasse 1

Grundschule Waldhausen: 14. September: 8.15 Uhr, Unterrichtsbeginn Klassen 2-10, 17. September: 9.30 Uhr Einschulungsgottesdienst, 10.15 Uhr Einschulungsfeier Klasse 1

Gemeinschaftsschule Welland: 14. September: 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Bonifatiuskirche, 9 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10, 17 Uhr Begrüßung der Klassen 5 im Foyer der Schule; 16. September: 9.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst für die Klasse 1 in der Bonifatiuskirche, 10.30 Uhr Einschulung im Weststadtzentrum

Hermann-Hesse-Schule: 14. September: 8 Uhr Möglichkeit zum Besuch des Gottesdienstes in der Stadtkirche, 9 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10; 16. September: 10 Uhr Einschulung Klasse 1

Schillerschule: 14. September: 8 Uhr Schülergottesdienst in der Stadtkirche, 9 bis 12.05 Uhr Unterricht der Klassen 2 bis 10, keine erste große Pause, Beginn der Ganztagesbetreuung in der Grundschule von 6.45 Uhr bis Unterrichtsbeginn, nach Unterrichtsende bis 13.15 / 14.30 / 16 Uhr; 16. September: 9 Uhr Einschulungsgottesdienst in der Marienkirche, 10 bis 11.30 Uhr Einschulung Klasse 1

Reinhard-von-Koenig-Schule Fachsenfeld: 14. September: 8 Uhr Unterrichtsbeginn Klassen 2 bis 4; 17. September: 13.30 Uhr Einschulungsgottesdienst in der katholischen Kirche mit anschließendem Schnupperunterricht der Klasse 1

Realschule Galgenberg: 14. September: 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Stadtkirche, 9 Uhr Unterrichtsbeginn Klassen 6 bis 10; 15. September: 10 Uhr Schulaufnahme Klasse 5

Uhland-Realschule: 14. September: 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Stadtkirche, 9 Uhr Schulbeginn für die Klassen 6 bis 10; 15. September: 9.30 Uhr Aufnahmefeier für die Klassen 5 in der Aula

Kocherburgschule Unterkochen: 14. September: 8.30 Uhr Unterrichtsbeginn Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10; 15. September: 9.45 Uhr Aufnahme der Klassen 5 im Foyer der Schule; 16. September: 9 Uhr Einschulung der Klassen 1 im Foyer

Weitbrechtschule: 14. September: 8.30 Uhr Gottesdienst auf dem Schulhof für die Klassen 2 bis 9, 9 Uhr Unterrichtsbeginn Klassen 2 bis 9; 18. September: 9.45 Uhr Einschulungsfeier Klasse 1

Braunenbergschule: 14. September: 8.15 Uhr, Freiluftgottesdienst auf dem Schulgelände (entfällt bei Regen), 9 Uhr Unterrichtsbeginn Klassen 2 bis 4; 17./18. September: Einschulung der Erstklässler

Karl-Kessler-Schule: 14. September: 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Aula Gebäude A für Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10, 9 Uhr Unterrichtsbeginn; 15. September: 9.45 Uhr Begrüßung der neuen Fünftklässler in der Aula, Gebäude A, anschließend Unterricht bis 12.10 Uhr; 17. September: 13.30 Uhr Aufnahmefeier Klasse 1a, 15 Uhr Klasse 1b, jeweils in der Aula, Gebäude A

Theodor-Heuss-Gymnasium: 14. September: 8 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche, 9 Uhr Unterrichtsbeginn Jahrgangsstufe 1, 9.30 Uhr Unterrichtsbeginn Jahrgangsstufe 2 und Begrüßung der Klasse 5

Schubart-Gymnasium: 14. September: 7.50 Uhr Schülergottesdienst, 9 Uhr Unterrichtsbeginn Klasse 6 bis Kursstufe 2, Unterrichtsende 12.10 Uhr; 15. September: 9 bis 10 Uhr Begrüßung Klasse 5a, 10 bis 11 Uhr Begrüßung Klasse 5b, 11 bis 12 Uhr Begrüßung Klasse 5c

Kopernikus-Gymnasium: 14. September: 9.20 Uhr Unterrichtsbeginn Klasse 6 bis Kursstufe 2; 15. September: 10 Uhr Schulaufnahme Klasse 5

Schloss-Schule Wasseralfingen: 14. September: 8.05 Uhr Unterrichtsbeginn; 18. September: 14.30 Uhr Einschulung der Erstklässler

Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen: 14. September: 7.45 Uhr Unterrichtsbeginn Klassen 8, 9, 10, 1. bis 5. Stunde Unterricht beim Klassenlehrer, 8.30 Uhr Unterrichtsbeginn Klassen 5, 6, 7, 2. bis 5. Stunde Unterricht beim Klassenlehrer, 9.30 Uhr Unterrichtsbeginn Klassen JS 1, JS 2