Schulamt verabschiedet Verwaltungschef

Nach mehr als drei Jahrzehnten Arbeit in der Schulverwaltung ist der Verwaltungsleiter des Staatlichen Schulamts Göppingen, Dieter Rupp, in den Ruhestand verabschiedet worden.

Bernhard Freisler, Abteilungsdirektor der Abteilung Schule und Bildung am Regierungspräsidium Stuttgart, dankte ihm für sein langes Engagement und überreichte die Urkunde des Landes zur Versetzunhg in den Ruhenstand.

Der 1957 in Göppingen geborene und fest in seiner Heimatregion verwurzelte Rupp trat nach seiner Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst und einer Tätigkeit am damaligen Oberschulamt in Stuttgart am 1. März 1983 seinen Dienst in Göppingen an. Ab 1988 führte er als Pilotprojekt des Oberschulamts Stuttgart in Göppingen die EDV in die Schulverwaltung ein.

Im Rahmen der Verwaltungsreform 2004 wechselte Rupp an das Landratsamt Göppingen, wo ihm zusätzliche Verantwortungsbereiche, vor allem in der Schulberatung, übertragen wurden. Zwischenzeitlich organisierte er den Umzug des Schulamts in die Göppinger Burgstraße.

Als im Rahmen einer weiteren Verwaltungsreform eigenständige, große Flächenschulämter gebildet wurden, erhielt Rupp die zusätzliche Verwaltungsverantwortung für die Landkreise Heidenheim und Ostalbkreis. Das Schulamt wurde personell deutlich aufgestockt und Rupp schließlich zum Oberamtsrat ernannt.

In über drei Jahrzehnten arbeitete Rupp in seiner leitenden Funktion mit sieben Schulamtsleitungen, mit mehr als 60 Schulrätinnen und -räten, mit mehreren Tausend Schulleitungen, Lehrkräften und anderen an schulischer Bildung Beteiligten zusammen.