Schulabschluss an der Aalener Schillerschule

An der Schillerschule in Aalen haben die Abschlussprüfungen stattgefunden. Am Ende dieses Schuljahres haben die folgenden Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule im Bildungsgang Hauptschule ihre Abschlusszeugnisse erhalten (B = Belobigung): Samuele Alonge, Konrad Arendarski, Resul Asllani, Darko-Jamal Boljevac, Georgi Habibou, Nick Haffner, Paolo Giuseppe La Pinta (B), Ervinas Marcenkovas, Elias Edmund Schülke, Lev Serhieiev, Alen Sijakovic (B), Luka Sikarac (B), Denis Tarasiuc (B), Cueneyd Yilmaz, Amela Alic, Aleyna Arslan, Rossalinda Bancu, Ajlin Dimitrov, Lea Groß (B), Fereshte Mohammadi, Ingrid Toumeni und Daria Voyevodin.

Den Bildungsgang Realschule haben an der Gemeinschaftsschule die folgenden Schülerinnen und Schüler erfolgreich mit dem Realschulabschluss bzw. der Mittleren Reife abgeschlossen: Steven Beißwenger (B), Zaccaria El Farissi (B), Robin Herm, Luka Marincic, Lampros Papadimitriou, Julius Roscher, Maria Bilopavlovic, Cezara-Maria Ginju (B), Donika Diyanova Krasimirova, Faiqa Malik (B) und Yvonne Stiffel. Von den Schülerinnen und Schülern wurde eine Abschlussfeier organisiert, die erstmals im Aalener Kulturbahnhof stattfand