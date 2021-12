Schülerinnen und Schüler der Kaufmännischen Schule Aalen schließen Winterprüfung erfolgreich ab

Erfolgreich haben die Schülerinnen und Schüler der Kaufmännischen Berufsschule in Aalen die Abschlussprüfung für die verkürzte Ausbildungsdauer abgeschlossen. In den Ausbildungsberufen Bankkaufmann/-frau, Industriekaufmann/-frau, Verkäufer/-in, Kaufmann/-frau für Büromanagement, Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel, Fachlagerist/-in und Fachkraft für Lagerlogistik nahmen 70 Schülerinnen und Schüler und 50 externe Prüflinge an der Winterprüfung teil. Dazu kamen 51 Prüfungen der gestreckten Abschlussprüfung.

Schulleiter Jochen Wörner wies im Rahmen der Verabschiedung darauf hin, dass die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen an die Absolventen trotz der erschwerten Bedingungen der letzten Monate vor der Prüfung und der verkürzten Ausbildungsdauer wieder bemerkenswert viele Preise (27) und Belobigungen (24) vergeben könnten. Die Prüfungsergebnisse hätten sie sich redlich verdient. Wörner bedankte sich auch bei den Ausbildungsbetrieben und dem Kollegium.

Besonders geehrt wurden mit dem Sonderpreis des Fördervereins der Kaufmännischen Schule Aalen für herausragende Leistungen Stefan Krieg und Michel Fezer (Mercedes-Benz AG).

Preise erhielten: Matea Barisic (Gabo Stahl), Helen Bühlmaier (Röwaplan), Daniel Dworowy (Kinzler MK), Miachel Fezer (Mercedes-Benz AG), Leon Hermann (Landesbank BW), Sammi Jaber (Nanogate GfO Systems), Mona Kittler (Vogt GmbH), Stefan Krieg (Mercedes-Benz AG), Celine Levesque (Prinzing Elektrotechnik), Jana Lindner (VR-Bank Ostalb), Marcel Mayer (Stadtwerke Aalen), Saskia Motz (Prinzing Elektrotechnik), Teresa Niemietz (Fenster- und Türenbau Jörg), Vivien Quattelbaum (Kreissparkasse Ostalb), Advije Rasimi (Garber Haus), Timo Rettenmaier (Günther und Schramm), Laurenz Rieger (Kreissparkasse Ostalb), Alina Ritter (Beck und Schubert), Laura Sauter (Bauunternehmung Franz Traub), Celina Semmler (Ivoclar Vivadent), Jannik Schnele (Papier Geiger), Dominik Schuster (Scholz Recycling), Sara Schwarzkopf (Kreissparkasse Ostalb), Carina Straubmüller (Hau), Deniz Weber (ROM Technik), Alissia-Marie Zeiner (Gesenkschmiede Schneider), Lea Zobel (Ivoclar Vivadent).

Belobigungen gingen an: Esra Akdeniz (Bruno Weisser), Fatih Akgün (Eduard Lutz Schrauben Werkzeuge), Deniz Askaroglu (Autohaus Bruno Widmann), Pascal Beyer (Gaugler und Lutz), Alexander Derzaev (Hermann Schoell), Daniel De Vincenti (Kemmler Baustoffe), Eda Dogan (SHW), Monique Fleißner (Raiffeisenbank Westhausen), Hannes Fremdt (Günther und Schramm), Dominik Gain (KW automotive), Vanessa Gleisberg (Mayer Hubarbeitsbühnen), Elisa Grillo (VR-Bank Ostalb), Katrin Jahn (Spedition Brucker), Leonie Kübler (DAA), Rachel Lemons (ISO-Chemie), Cinzia Leopardi (Omega-Sorg), Julia Neumann (Omega-Sorg), Moritz Ott (ROM Technik), Timm Palm (QF Service), Nick Rusch (ROM Technik), Madeleine Schips (Omega-Sorg), Christian Schmidt (VR-Bank Ellwangen), Evelin Schott (Bopfinger Bank Sechta-Ries), Dominik Wiedenhöfer (DRK-Kreisverband Aalen).