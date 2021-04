Schülerinnen aus Aalen und Oberkochen haben die Nase vorn

Warten auf die Impfung: So geht es vielen Senioren in Wangen. In Baden-Württemberg ist die Anmeldung für einen Impftermin nur online über ein Terminvergabesystem oder über die Telefonhotline 116117 möglich.

Zurzeit sind vor allem Über-70-Jährige impfberechtigt. Ein 79-jähriger Leser hat der „Schwäbischen Zeitung“ geschildert, wo die Probleme liegen.

Rainer Lindenbeck, der in wenigen Monaten 80 Jahre alt wird, schildert seine Probleme bei der Impfterminvergabe so: „Innerhalb einer Woche habe ich täglich jeweils mehrere ...