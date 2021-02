Schüler-Schnelltests im Greut

Die Stadt Aalen richtet mit dem Ostalbkreis in engem Zusammenwirken mit dem DRK-Kreisverband Aalen ein Corona-Schnelltestzentrum für Schülerinnen und Schüler und weitere Personengruppen ein. Ab dem 6. März sollen Schülerinnen und Schüler in der vom DRK organisierten Abstrichstelle im Rettungszentrum im Greut zweimal pro Woche getestet werden können.

Ab sofort besteht bereits eine Testmöglichkeit für Schülerinnen und Schüler und deren Eltern nach vorheriger Terminvereinbarung im DRK-Verwaltungsgebäude neben dem Kulturbahnhof auf dem Stadtoval (Montag bis Freitag 17 bis 19 Uhr; Samstag 10 bis 12 Uhr). Termine können online gebucht werden unter www.hofherrn-apotheke.de.

Möglich wird die Schnelltestung durch die Ankündigung des Landes, wonach kurzfristig drei Millionen Schnelltests bereitgestellt werden sollen. Das Angebot soll für Schülerinnen und Schüler gegebenenfalls in Begleitung ihrer Eltern gelten. In Zuständigkeit der Stadt Aalen sind dies 1700 Schülerinnen und Schüler über 14 Jahren und insgesamt rund 6000 Schülerinnen und Schüler an den Schulen im Stadtgebiet. Rund 500 Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen werden derzeit an den Aalener Schulen unterrichtet.

Im Greut wird im Rettungszentrum ähnlich dem Abstrichzentrum im Frühjahr 2020 auf dem Greutplatz vom DRK ein Schnelltestzentrum aufgebaut. Ab dem 6. März sollen die Tests im Rettungszentrum starten und zunächst bis zum 31. März durchgeführt werden: zweimal wöchentlich am Mittwoch von 17 und 20 Uhr und am Samstag von 8 bis 15 Uhr. Auf das Ergebnis der Schnelltests kann gewartet werden.

Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher können sich im gesamten Stadtgebiet in derzeit insgesamt 14 Arztpraxen und vier Apotheken mit Berechtigungsscheinen ihrer Einrichtung testen lassen.

Laut OB Thilo Rentschler haben sich alle Kommunen des Landkreises darauf verständigt, die seit zwei Tagen beschlossene Teststrategie des Landes im Sinne einer einheitlichen, konsequenten und verlässlichen Vorgehensweise umzusetzen. Aus Sicht der Stadt Aalen wäre es ein fatales Signal im Umgang mit der Pandemie, wenn nicht abgestimmte, wildwüchsige Strukturen aufgebaut worden wären. Das hätte die Bevölkerung stark verunsichert und zusätzliche Ängste geschürt, so Rentschler, der damit auch auf entsprechende Forderungen der Grünen im Gemeinderat abzielt. Nach dem jetzigen Vorliegen einer klaren Teststruktur werde diese gemeinsam mit den Hilfsdiensten schnellstmöglich umgesetzt.

Die Stadt Aalen hat laut OB an allen ihren Einrichtungen durchgängige Hygiene- und Reinigungskonzepte etabliert sowie an das Personal FFP2-Masken ausgegeben. In Aalen gibt es 21 Schulen sowie 56 Kita-Einrichtungen mit 23 verschiedenen Trägern.