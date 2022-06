Schüler feiern ihren Abschluss an der Kaufmännischen Schule Aalen

Der Endspurt der letzten Wochen liegt hinter den Prüflingen. Nachdem Anfang Mai die schriftlichen Abschlussprüfungen an den Berufsschulen des Landes stattgefunden hatten, haben nun 265 Auszubildende und 48 externe Prüflinge an der Kaufmännischen Schule Aalen den schulischen Teil des Berufsschulabschlusses in der Tasche. Außerdem haben 95 Schülerinnen und Schüler bereits den ersten Teil der geteilten Abschlussprüfung absolviert.

Schulleiter Jochen Wörner lobte bei der Abschlussfeier am Mittwochabend in der Cafeteria des Kreisberufsschulzentrums die Absolventinnen und Absolventen aus den Berufsgruppen Automobil, Großhandel, Bank, Büromanagement, Einzelhandel, Verkäufer, Verkaufspraktiker, Industrie, Fachlageristen, Lagerlogistik und Steuer für ihre hervorragenden Ergebnisse.

Im feierlichen Rahmen konnte der Schulleiter den Absolventinnen und Absolventen 58 Preise und 66 Belobigungen überreichen. Zusätzlich wurden 29 Fremdsprachen-Zertifikate in Englisch nach den bundesweit gültigen Regelungen der Kultusministerkonferenz (KMK) erworben.

Lena Klaus (Mapal Aalen) erhielt von der Vorsitzenden Susanne Bux den Sonderpreis der Freunde und Förderer der Kaufmännischen Schule Aalen für herausragende Leistungen in Betriebswirtschaftslehre. Außerdem wurde sie als Schulbeste im Gesamtergebnis geehrt.

Preise erhielten: Tobis Baier (Euromaster GmbH), Sabrina-Schirin Birle (Kinzler MK GmbH & Co. KG), Janina Bucher (Berufsvorbereitungswerk Ostalb), Lisa-Marie Dolderer (Limes Steuerberatungs GmbH), Christina Dorn (Kreissparkasse Ostalb), Paul Ekstein (Autohaus Bruno Widmann), Carina Engelhardt ,(Papierfabrik Palm), Amelie Fidler (TE Connectivity Germany GmbH), Friedel Melina (Mapal Aalen), Juliane Friedrich (Schwabengarage), Linda Fürst (Carl Zeiss AG), Kevin Fust (Mack Präzisionswerkzeuge), Jonas Gentner (Bauunternehmung Franz Traub), Stefanie Glessing (Gesenkschmiede Schneider), Sebastian Görz (Kreissparkasse Ostalb), Sophia Graf Sophia (Omega Sorg), Eric Grunwald (Rudolf Otto Meyer Technik), Mehtap Güzelei (Jakobi Mack GmbH), Albin Hajdaraj (Friedrich Kicherer Ellwangen), Lena Hillenmeyer (Mapal Aalen), Ardian Ismajli (Varta Consumer Batteries). Stefan Kaiser (SHW Storage & Handling Solutions), Annika Kühnle (VR-Bank Ostalb), Sophie Kurz (Omgea Sorg), Luisa Leins (Reisser AG), Luisa Mally (Kreissparkasse Ostalb), Lauryn Maznica (Mack Präzisionswerkzeuge), Amelie Mende (Carl Zeiss AG), Luisa Müller (Berufsvorbereitungswerk Ostalb), Edon Mustafa (Omega Sorg), Elijah, Nur (Autohaus Kummich), Anna Raab (Vogel GmbH), Julian Rettenmeier (VR-Bank Ellwangen), Katharina Rinn (Papierfabrik Palm), Luca Riedemann (System Strobel), Katharina Roscher (Carl Zeiss AG), Janos Schaller (VR-Bank Ellwangen), Robin Schüch (Mercedes-Benz AG), Jessica Schwarz (Carl Zeiss AG), Nadine Seifert (Kessler & Co), Ida Simon (Autohaus Bruno Widmann), Carmen Sinnl (Spedition Brucker), Leon Spazierer (Weleda AG), Selina Spohn (Maler Siedler), Ildiko Szabo (Steuerberater Heiko Brand), Tanja Stegmaier (Becker GmbH & Co. KG), Janin Steiger (TE Connectivity Germany GmbH), Robin Stier (Marc Möbus), Oliver Vaas (Jadent GmbH), Verena Vogler (Prof. Dr. Baumann & Partner mbB), Jessica Vorholzer (Thalhofer Holzzentrum), Pia Vorholzer (Brigitte Sauerborn), Paula Wagner (Papierfabrik Palm), Emanuel Weinschenk (Auto Staiger), Maximilian Wesiak (Intersport Schoell), Justin Zinkstein (Telenot Electronic).

Mit Belobigungen ausgezeichnet wurden: Irini Alexandri (Schmidt GmbH), Michael Aisslinger (SAR Schotter GmbH), Ahmet Aslan (Günther und Schramm), Natalie Baier (Clickconcepts GmbH), Fabian Banas (Nubert Electronic), Elvana Berisha (Berufsvorbereitungswerk Ostalb), Angela Berreth (Deutsche Angestellten-Akademie DAA), Marius Brenner (Marius Stark Deutschland), Andreas Cseher (C.E. Noerpel GmbH), Anestis Derpoulis (Reifen Müller), Lisa Diehl (Mercedes-Benz AG), Tim Daniel (Apprich Baustoffe), Stefanie Efe (PTS GmbH & Co.KG), Lena Egelhaaf (Franke GmbH), Lars Feinauer (Telenot Electronic GmbH), Lisa Foresta (Papier Geiger), Nicolai Glombik (Auto-Center W&B), Ioanna Gouromichou (Autohaus Bruno Widmann), Laura Grimmbacher (Seiler & Kollegen), Ebrunur Gürkale (Auchter Bau GmbH), Nicola Hahn (Kreissparkasse Ostalb), Alaa Hammoud (Berufsvorbereitungswerk Ostalb), Kevin Hartig (Heinzmann KG), Philipp Heider (Mercedes Benz AG), Cabrera Jonah Herrera (Deutsche Angestellten-Akademie DAA), Selina Holl (Auto Schramel GmbH), Melina Hümer (Telenot Electronic), Marco Huleja (Autohaus Bruno Widmann), Lena Junker (Deichmann), Lea Kasprowitsch (Geo Data GmbH), Evelyn Kies (Aida GmbH), Sara Koch (Dehner Gartencenter), Evelyn Lutz (Aldi), Sina Maier (Ahlstrom-Munksjö Paper), Sanja Marinkovic (Scholz Recycling), Florian Mayer (Koch BAG Auto GmbH), Josephine Michaelis (Möbel Rieger), Adrian Minghetti (Omega Sorg), Xenia Mistakidis (Kemmler Baustoffe), Emely Müller (Lidl), Daniel Neumann (Apex Tool Group), Yannik Österle (OVA Reisen), Engincan Özdemir (QF-Service GmbH), Regina Pfitzer (Ahlstrom-Munksjö Paper), Kevin Pöstinger (Owema), Leah Rentschler (Pusch-Data GmbH), Roman Schäfer (Wolf Technischer Fachgroßhandel), Vanessa Scherieble (Maschinenfabrik Seydelmann), Kristina Schiffmann (Alexander Staudenmaier Steuerberatungsgesellschaft), Simon Schlude (Auto Bierschneider), Sabrina Schmidt (Autohaus Abel und Ruf), Jan Sekler (Spedition Brucker), Selina Seres (VR-Bank Ostalb), Lena Siegl (Alexander Staudenmaier Steuerberatungsgesellschaft), Nicklas Sternisa (Mömax), Natalie Steudle (BayWa), Laura Tilloca (SDZ Druck und Medien), Kutluhan Tuna (Heinrich Frey GmbH), Binnur Üstün (Pentair Südmö GmbH), Sven Wagner (Papier Geiger), Patrick Watzl (Reisser AG), Julia Wieczorek (OVA Omnibus-Verkehr), Selina Wörz Selina (Papier Geiger), Olga Zheltova (Aktion Jugendberufshilfe in Ostwürttemberg AJO), Lea Ziegler (Kühn Beratung GmbH), Gezim Zyhrani Gezim (Honold Industrie Logistik).