Schüler des SG spenden 17000 Euro für die Flutopfer

Nina Weidner und Katharina Weiss, Schülersprecherinnen des Schubart-Gymnasiums, haben gemeinsam mit der Verbindungslehrerin Birgit Ladel dem DRK-Kreisverband Aalen einen Scheck in Höhe von 1700 Euro für die Betroffenen der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands überreicht.

Die SMV hat diese Summe in nur vier Tagen gesammelt, dafür wurden Flyer ausgehändigt und mit Durchsagen in der Schule informiert. Den beiden 16-jährigen Schülersprecherinnen und der gesamten SMV ist es wichtig, dass das Geld auch wirklich ankommt, daher war klar, dass sie es dem DRK-Kreisverband Aalen weitergeben wollen. Matthias Wagner, Kreisgeschäftsführer, gab den beiden Schülerinnen im Anschluss an die Übergabe einen Überblick, was bisher mit den Spendengeldern bewirkt werden konnte: Nachdem die Unterstützung durch technisch benötigte Hilfsmittel begann, wurde sie durch bedarfsorientierte Hilfe fortgeführt. Die Betroffenen meldeten, was sie brauchen und die freiwilligen Helfer brachten genau dies ins Krisengebiet und halfen beim Verteilen. Spenden können an den DRK-Kreisverband Aalen unter dem Stichwort „Hochwasser“ überwiesen werden; IBAN DE59 6145 0050 0110 0704 49.