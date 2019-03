Schubart-Preis wird am 27. Juli verliehen

Der deutsch-österreichische Schriftsteller Daniel Kehlmann, geboren 1975 in München, erhält für seinen Roman „Tyll“ den Schu-bart-Literaturpreis der Stadt Aalen. Feierliche Preisverleihung in der Aalener Stadthalle ist bei freiem Eintritt am Samstag, 27. Juli, um 18 Uhr. Dann erhält auch Nora Krug für ihren Debütroman „Heimat“ den Förderpreis der Kreissparkasse Ostalb.

Am Sonntag, 28. Juli, sind, ebenfalls bei freiem Eintritt, beide Preisträger bei einer Lesung im Aalener Rathaus zu erleben.

Der Schriftsteller bekommt den mit 20 000 Euro dotierten Preis für seinen Roman „Tyll“. „Besser kann man einen Roman nicht schreiben“, würdigte die Stadt Aalen das Werk im Vorfeld der Preisverleihung.

In dem Schelmenroman „Tyll“ lässt Kehlmann eine Version des mittelalterlichen Till Eulenspiegel in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges wieder auferstehen. „Tyll“ sei eine Figur, die um die Bedrängnisse der Armen wisse und mit Spott die Lügen und Widersprüche der Zeit entlarve – ob sie nun mittelalterlichem Aberglauben oder neuzeitlichem Machtstreben entspringen, heißt es in der Begründung der Jury.

Daniel Kehlmann lebt in New York und Berlin.