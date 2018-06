„Schubart-Literaturpreis nicht tot machen“

War Christian Friedrich Daniel Schubart nun ein Literat oder ein „Medienmann“? Der Antrag der Fraktion zur Durchsetzung des Informationsrechts (FDI), den renommierten Aalener Schubart-Literaturpreis in Schubart-Medienpreis umzubenennen, hat im Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats jedenfalls für eine fast tief greifende Debatte gesorgt. Mit dem Ergebnis, dass die Fraktion ihren Antrag in der jetzigen Form zurückzieht und ihn ergänzt und neu formuliert doch wieder hervorzaubern will.

Ob an dieser Neuformulierung allerdings Oberbürgermeister Thilo Rentschler literarisch mitwirken wird, wie ihn FDI-Stadtrat Friedrich Klein ausdrücklich dazu eingeladen hat, scheint eher unwahrscheinlich. Denn der OB machte gleich zu Beginn klar, was er von der ganzen Umbenennerei wirklich hält: Das Einfachste wäre, so meinte er, die Fraktion würde diesen „unsinnigen Antrag“ zurückziehen, noch bevor man überhaupt darüber zu diskutieren beginne.

Rein literarisch, so meint die FDI in ihrem Antrag, sei bei Schubart außer der „Forelle“ und der „Fürstengruft“ nicht viel zu holen. Weshalb künftig ausschließlich seine Rolle als innovativer und verfolgter Medienmann im Fokus stehen und Grundlage für den Preis sein solle. Zumal er sich vor allem als Herausgeber der kritischen Zeitschrift „Teutsche Chronik“ ja als solcher einen Namen gemacht habe.

Eine Flut an Medienpreisen

Was die Stadt und namentlich ihr Kulturamt völlig anders sehen. Den Dichter, Journalisten, Organisten und Komponisten Schubart nur auf die Rolle eines Medienmachers zu reduzieren, entbehre jeglicher Grundlage. Zumal er gerade in der „Teutschen Chronik“, einer der beliebtesten Zeitschriften des 18. Jahrhunderts, Politisches und Literarisches, kritische Berichterstattung und Poesie gleichermaßen miteinander verbunden habe. Der Schubart-Literaturpreis stehe daher für Literatur in allen Facetten, sagte der OB im Ausschuss und verwies zugleich auf „positive Signale“ im Hinblick auf die angestrebte Gründung einer Schubart-Gesellschaft. Außerdem, so ein weiteres Argument der Stadt, gebe es inzwischen eine solche Flut an Medienpreisen, in der ein Schbuart-Medienpreis völlig untergehen würde.

„Eine etablierte Marke“

Ihre ablehnende Haltung gegenüber dem FDI-Antrag unterstrichen die Sprecher anderer Fraktionen. Als einer der ältesten Literaturpreise im Lande sei der Schubart-Literaturpreis eine „etablierte Marke“, sagte Thomas Wagenblast und bezog sich auf eine Definition von Literatur als die „Gesamtheit der textlichen Ausformung“. Den Preis umzubenennen wäre der „definitive Schritt in die Bedeutungslosigkeit“, meinte Thomas Battran (Grüne). Schubart, so sah es Hermann Schludi (SPD), sei ein Multitalent gewesen, der mit dem heutigen Begriff Medien nichts zu tun habe. Für seine Fraktion komme es überhaupt nicht infrage, einen der ältesten deutschen Literaturpreise auf diese Weise tot zu machen.

Am Ende blieb beinahe unklar, was die FDI jetzt will. Für die Ausschusssitzung hatte sie ihren Umbenennungsantrag zurückgezogen, für die Sitzung des Gemeinderats am 21. Juni solle er aber laut Friedrich Klein auf der Tagesordnung bleiben. Was der OB denn auch zusagte. Vielleicht hält sich die FDI ja am Ende doch noch an diesen Ausspruch des verehrten Christian Friedrich Daniel Schubart: „Ein ehrlicher Mann muss widerrufen können, wenn er jemand unrecht getan hat.“