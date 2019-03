„Schubart ist ein Urliedermacher“

In der jährlichen städtischen Veranstaltungsreihe „wortgewaltig“ ist am Mittwoch, 20. März, um 20 Uhr der Liedermacher, Sänger, Komponist und Musiker Erich Schmeckenbecher zu Gast in der Aalener Stadthalle. Seine Lieder handeln von Toleranz, Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Freiheit und intakter Umwelt. Damit steht er in der Tradition Christian Friedrich Daniel Schubarts. Im Interview beantwortet er die Fragen der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Herr Schmeckenbecher, Sie bezeichnen sich als Romantiker. Und treten in der Reihe „wortgewaltig“ auf, die sich auf Schubart bezieht. Wie passt das zusammen?

Schubart ist in meinen Augen immer ein Romantiker gewesen. Es kommt natürlich darauf an, was man unter Romantik verstehen will. Romantik ist heute reduziert auf Begriffe wie Idylle oder Schönheit, also auf einzelne, eher unbedeutende Facetten des Begriffs. Er wurde „dienstbar“ gemacht, wonach man einzelne Elemente, die man aus dem Zusammenhang riss zu einer Art begleitenden "fremden Kraft" machte. A-politisches Verhalten etwa, die Flucht vor der Wirklichkeit. Das ist aber keine Romantik, nie gewesen. Im Wesen ist Romantik eine historische Kategorie, eine daraus resultierende Haltung des Geistes. Der ist heute zur puren Unterhaltung verkommen, wobei die Betonung immer mehr auf „unter“ als auf „Haltung“ liegt. Romantik war immer die Sehnsucht nach einer besseren Welt. Liedermacher im klassischen Sinne waren in diesem Sinne immer Romantiker – international, mischten sich ein.

Was verbindet Sie mit Schubart?

Schubart ist für mich einer der Urliedermacher, Sand im Getriebe derer, die sich gerne einen schlanken Fuß machen. Einer der in seinen Liedern und Texten immer nach Wahrheit suchte und eben nicht danach trachtete zu schreiben, was unbedingt gehört werden will. Das hat ihm damals noch lange Jahre im Gefängnis eingebracht. Ausgrenzung ist heute differenzierter, subtiler. Man landet nicht mehr so schnell im Gefängnis, sondern passt einfach nicht „ins Format“, wird weggeschwiegen. Im Falle Böhmermann hätte das allerdings auch anders ausgehen können. Satire war nicht Schubarts Stärke. Auch heute gibt es riesige Probleme. Aber Lachen ist angesagt und wirkt, als wolle man die Probleme einfach wegwitzeln. Besonders in den Medien wirkt sie oft hohl, dekadent, spießig, brunzdumm, hat aber einen riesigen Marktwert.

Ihre Fans assoziieren mit dem Namen Schmeckenbecher „Zupfgeigenhansel“. Erklären Sie den jüngeren Musikfans, was es damit auf sich hat.

Nun, Zupfgeigenhansl war der Titel eines um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Heidelberg erschienenen Liederbuchs der damals aufkommenden Wandervogelbewegung. Die Zupfgeige ist das altdeutsche Wort für Gitarre. Man sang damals ausschließlich unplugged, mit Stimme und Gitarre oder was sonst noch Töne von sich gab und das man beim Wandern noch tragen konnte. Man wollte der Natur nahe sein und versuchte der immer weiter um sich greifenden Industri-alisierung eine alternative Lebensform entgegen zu setzen. Eine romantische Bewegung. Als „Zupfgeigenhansel“ haben wir Anfang der 70er ganz bewusst diesen Faden aufgegriffen. Nachdem im Nachkriegsdeutschland wieder die Klänge der überall in vielen Institutionen auftauchenden Alt-Nazis, samt deren Gedankengut, wieder aufblühten, war es angebracht, Volkslieder zu entstauben, ihnen ihren wahren Charakter wieder zu geben. Wir begriffen Volkslieder als den „Blues der Deutschen“. Ein oft mit einfa-chen Worten bekundetes „Trotz alledem“. Sie bezeugen den Willen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Volkslied und Volksleid sind bekanntlich Geschwister. Und beim Ausgraben der Lieder begegneten wir natürlich auch Texten von Schubart. Auch heute gibt es sie wieder, die Jugendlichen, wie um 1900, die nicht nur abgreifen wollen, was die Welt so zu bieten hat. Sie sorgen sich um deren Erhalt und werden aktiv. Mit Greta Thunberg („fridays for future“) und den Schülern der neuen Umweltbewegung keimt ein Hoffnungsschimmer. Jugendliche, die sich mit dem Istzustand nicht mehr zufrieden geben und sich dagegen wehren, dass Probleme verdünnt, vertuscht oder populistisch weggelacht werden.

Welche Themen greifen Sie in „Der Vogel Sehnsucht“ auf?

Ich betrachte mich ebenso als Sand im Getriebe der Phantasielosen. Ganz in der Tradition Schubarts. Dabei darf auch gelacht werden.

Was würde Schubart heute aufgreifen?

Vermutlich dasselbe wie damals plus Klimawandelproblematik, neben Themen wie Freiheit, Migration, Gerechtigkeit, Dekadenz oder Bigotterie. Nur halt mit anderen Worten.

Was sagen Sie zum Schubart-Literaturpreis 2019 für Daniel Kehlmann?

Eine sehr gute Wahl.

