Schubart-Gymnasium Sieger beim Sparkassen-Planspiel Börse

An der aktuellen Spielrunde des Planspiels Börse haben sich im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Ostalb 140 Schülerteams mit fast 500 Schülerinnen und Schülern beteiligt. Das Planspiel Börse ist ein rund elfwöchiger, europaweiter Online-Wettbewerb, bei dem Schüler an allgemein- und berufsbildenden Schulen mit fiktivem Kapital an der Börse handeln und Strategien testen. Die drei bestplatzierten Schülerspielgruppen aus dem Ostalbkreis kommen vom Schubart-Gymnasium Aalen. Sie wurden zur regionalen Siegerehrung im Hause der Kreissparkasse Ostalb eingeladen und für ihre herausragenden Erfolge ausgezeichnet. Vorstandsmitglied Christof Morawitz und Bereichsleiter Alexander Vaas überreichten Geldpreise. Den ersten Platz, dotiert mit 600 Euro, belegten „Die Aktienhaie“ mit Aeneas Ellenrieder, Damien Héraudeau und Julian Schneider. Die Gruppe „Montico Red“ mit Kilian Mütz, Felix Ott und Maximilian Ulbert erhielt für den zweiten Platz 400 Euro. Mit nur knapp acht Euro Unterschied im Depotwert durfte sich der „FC Lions“ mit Ali Emir, Cedric Hercigoja und Amir Ljatifi über den dritten Platz und 200 Euro Preisgeld freuen. 19 Schülerinnen des Sankt-Jakobus-Gymnasiums Abtsgmünd hatten im Rahmen eines Videoprojektes mit Unterstützung ihrer Lehrerin Sabine Borner ein Imagevideo über das Planspiel gedreht. Dieses wurde im Rahmen der Preisverleihung gezeigt und wird künftig von der Sparkasse zur Bewerbung des Planspiels eingesetzt. Mit einem Spendenscheck über 400 Euro dankten Morawitz und Vaas der Videoprojektgruppe für dieses besondere Engagement.