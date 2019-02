Schubart- Gesellschaft „wurde endlich Zeit“

Dort wo sonst der Gemeinderat sitzt, tagen nun echte Schubart-Koryphäen und Interessierte an Aalens großem Sohn hören zu. Das erste große Forum über Christian Friedrich Daniel Schubart ist am Freitagmorgen eröffnet worden. Bei der ersten wissenschaftlichen Schubart-Tagung mit dem Titel „C.F.D. Schubart und die Französische Revolution“ wurde dann am Freitagabend die Schubart-Gesellschaft gegründet. Zuerst formal, dann mit einem Festakt. Die Gesellschaft ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit der Stadt mit der Stuttgarter Uni. Geplant ist, ab nun regelmäßig solche Schubart-Tagungen abzuhalten in den Mitgliedstädten der neuen Gesellschaft wie etwa Stuttgart, Ludwigsburg, Ulm, Nördlingen, Königsbronn, Obersontheim (Schubarts Geburtsort) und Asperg (Haft in der Festung Hohenasperg).

Und auf den Hohenasperg ging dann Oberbürgermeister Thilo Rentschler auch ein bei seiner Begrüßung im Großen Rathaus-Sitzungssaal: Schubart sei nämlich insgesamt 13 Jahre seines Lebens in Aalen gewesen und damit „etwas länger als er auf dem Hohenasperg eingesperrt war“. Die Würdigung Schubarts mit einer Gesellschaft für den Dichter, Komponisten, Musiker „und nicht zu vergessen Redner und Rebell“ sei endlich Zeit geworden.

Rentschler nannte auch den Schubart-Literaturpreis, den die Stadt seit 1956 im zweijährigen Turnus an deutschsprachige Autoren vergibt und der einer der ältesten Literaturpreise im Land und mittlerweile hochdotiert ist. Dazu kam (ab 2015) die Reihe „wortgewaltig“, die eine „hervorragende Mischung“ biete und Menschen und Kultur zusammenbringe. Weiter kam noch der Schubart-Abiturpreis hinzu , bei dem es weniger um die reine Dotierung und mehr um die Symbolik geht.

Laut Satzung fördert die Gesellschaft, die am Freitag nun offiziell gegründet wurde, Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung. Forschungsprojekte zu Schubart, seinem Werk und seiner Wirkungsgeschichte sollen unterstützt werden.

Heute am Samstag geht es ab 9.30 Uhr mit Vorträgen rund um Schubart und die Französische Revolution weiter. Barbara Potthast, Professorin von der Uni Stuttgart, die die Tagung inhaltlich organisiert, wird beispielsweise ab 11.30 Uhr den Vortrag „Völkervater oder Menschenquäler – Schubarts antagonistisches Fürstenbild“ halten.