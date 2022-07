Schubart-Abiturpreis verliehen

Gleich dreimal ein Einser-Abi geschafft – für ihr hervorragendes Abschneiden bei den Abiturprüfungen hat Oberbürgermeister Frederick Brütting im Aalener Rathaus Amelie Konrad (Schubart-Gymnasium), Rian Kugler (Kopernikus-Gymnasium) und Diana Berberich (Theodor-Heuss-Gymnasium) mit dem Schubart-Abiturpreis aus.

Seit 2015 verleiht die Stadt Aalen jährlich den jeweils besten Abiturienteninnen und Abiturienten der drei Aalener Gymnasien den Schubart-Abiturpreis im Gedenken an den kritischen Journalisten, Musiker und großen Sohn der Stadt, Christian Daniel Friedrich Schubart. „Es gibt in unserer Stadt noch einige Orte, wo man Schubart und seinem Werk begegnen kann“, sagte Brütting mit Verweis auf das ehemalige Schubartsche Wohnhaus in der Rossstraße oder die Aktivitäten der Schubart-Gesellschaft. Im Geiste des ersten deutschen politischen Journalisten Schubart kündigte Brütting für den Herbst eine Sonderveranstaltung zur Ukraine-Situation an, die von der Schubart-Gesellschaft organisiert wird.

Für die Auszeichnung mit dem Schubart-Abiturpreis wird der Notendurchschnitt der Fächer Deutsch, Musik, Kunst, Geografie und Gemeinschaftskunde herangezogen, damit komme neben der Würdigung der schulischen Leistungen auch eine Wertschätzung für diese Fächer zum Ausdruck, so Brütting.

Die Schulleiter Michael Weiler (KGW) und Christoph Hatscher (THG) sowie der stellvertretende Schulleiter Martin Schaub vom SG waren sichtlich stolz auf die hervorragenden Leistungen ihrer Schülerinnen. Verbunden mit den besten Wünschen für ihren weiteren Lebensweg überreichte OB Brütting den Abiturientinnen je eine Urkunde sowie signierte Bücher der Schubartpreisträgerinnen Verena Güntner („Power“) und Monika Helfer („Die Bagage“). Dazu gab es je ein Geldgeschenk in Höhe von 100 Euro.