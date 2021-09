Schrezheimerinnen schöpfen ihr Potenzial nicht aus

Auch am zweiten Spieltag konnten die Frauen vom KC Schrezheim ihr volles Potenzial in der Kegel-Bundesliga nicht ausschöpfen – für Schrezheim waren tatsächlich zwei Punkte drin, so eng waren die drei Duelle, die äußerst knapp verloren gingen. Auch wenn das Ergebnis von 1:7 gegen den SKK 98 Poing eindeutig klingt, war es ein sehr spannendes und hart umkämpftes Spiel.

In der Startpaarung konnte Saskia Barth mit 584:565 gegen Bettina Drexler den Ehrenpunkt sichern, Sandra Winter (526) konnte sich gegen ihre Kontrahentin Ana Bacan-Schneider (554) an diesem Tag nicht durchsetzen.

Im Mittelpaar wurde es erneut spannend, Kathrin Lutz (587) hätte auf der letzten Bahn drei Holz mehr spielen müssen um den Mannschaftspunkt gegen Celine Zenker (589) zu sichern.

Caroline Schönewolf (548) absolvierte ihre erste Bahn mit glänzenden 173 Holz, konnte aber nach dem Bahnwechsel nicht mehr in ihr Spiel finden und musste trotz höherer Holzzahl den Mannschaftspunkt gegen Claudia Süss (547) aufgeben. Am Schluss setzte der Trainer Wolfgang Lutz auf Daniela Weber und Teamkapitän Bianca Sauter.

Das Duell zwischen Daniela Weber (572) und Christina Neundörfer (584) war erneut spannend, aber auf der letzten Bahn dann doch eindeutig für Poing. Bianca Sauter (547) musste sich auch gegen Manuela Urban (581) geschlagen geben. Jetzt heißt es nach vorne zu blicken und an den kleinen Fehlern zu arbeiten.