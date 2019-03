Mit dem vierten Tabellenplatz können die Bundesliga-Kegel-Damen des KC Schrezheim stolz auf sich sein. Nach einer solchen turbulenten Runde mit vielen Verletzungen und Krankheiten kann man diesen Platz ganz oben ansiedeln. Am letzten Spieltag ging es nach Ingolstadt. Hier ging es noch für Liedolsheim um den Abstieg und für Schrezheim um Platz vier in der Liga. Also wollten beide gewinnen. Auf der Sechs-Bahnen-Anlage ging es interessant zur Sache.

Sissi Schneider, Laura Runggatscher und Kristina Sanwald waren auf der Bahn. Schneider ließ vom Start an keinen Zweifel aufkommen. Sicher brachte sie jede Bahn nach Hause und holte den ersten Punkt. Laura Runggatscher hatte zu kämpfen und verlor die ersten beiden Bahnen um jeweils nur einen, beziehungsweise zwei Kegel.

Nach der dritten Bahn war sie wieder im Spiel, doch dann zog ihre Gegnerin in die Vollen davon. Das konnte sie nicht mehr aufholen und gab ihren Punkt ab. Im Starttrio war Sanwald noch mit von der Partie. Sie hielt von Anfang an ihre Gegnerin in Schach. Auch sie gab die erste Bahn nur knapp ab, doch dann zeigte sie ihren Kampfgeist und holte die zweite Bahn. Auch die dritte Bahn ging souverän an sie und schon hatte sie Vorsprung. Diesen Vorsprung hielt sie bis zum Schluss und damit war schon der zweite Punkt auf Schrezheimer Seite.

Auf Sauter und Sokac ist Verlass

Das Schlusstrio hatte 69 Kegel Vorsprung, auf einer Sechs-Bahnen-Anlage darf man sich hier aber nicht ausruhen. So konzentriert gingen Kathrin Lutz, Bianca Sauter und Sabina Sokac ans Werk.

Lutz hatte ein wenig zu kämpfen und blieb an ihrer Gegnerin dran. Am Ende musste sie knapp den Punkt abgeben. Doch auf Sauter und Sokac war Verlass. Beide zeigten von Beginn an, dass die Punkte auf Schrezheimer Seite bleiben sollen. So war bei Sauter nach drei Bahnen das Duell schon entschieden. Bei Sokac gestaltete es sich etwas spannender, doch mit gezielten Würfen hielt sie ihre Gegnerin auf Abstand. So war dann auch der 6:2-Sieg sicher.

Eine Saison mit Höhen, Tiefen und vielen Ausfällen. Mit ihrem Teamgeist haben die Schrezheimerinnen wieder viele Spiele für sich entschieden.

So kann es nächste Saison weitergehen. Für die Mannschaft ist bis September Pause, doch jetzt kommen die Einzelwettbewerbe und auch die Weltmeisterschaft. Die Nominierungen stehen noch nicht fest, doch auch die Schrezheimer haben wieder ihre Karten im Spiel.