Am fünften Spieltag der 2. Kegel-Bundesliga hat der KC Schrezheim das wichtige Auswärtsspiel beim SC Regensburg mit 5:3-Punkten und 3571:3509 Kegel gewonnen. Nach zwei Niederlagen in Folge zeigten die Schrezheimer Männer die gewünschte Reaktion und kämpften die Regensburger in einem spannenden Spiel nieder. Am Ende machte ein überragender Kai Hornung mit 654 Kegel im Schlussdurchgang den Unterschied.

Im Startpaar bekam es Srdan Sokac mit dem Regensburger Routinier Ralph Hueber zu tun. Sokac startete stark in die Partie und gewann den ersten Satz deutlich. Hueber konterte mit 167 Kegel im zweiten Durchgang und das Duell drohte zu kippen. Sokac zeigte sich jedoch unbeeindruckt und sicherte sich mit guten 591:562 Kegel und 3:1-Sätzen den wichtigen Punkt für den KC.

Im zweiten Duell spielte ein starker Fabian Lutz gegen den Regensburger Topspieler Nils Deichner. Lutz nahm diese Herausforderung an und setzte Deichner mit überragenden 80 Kegel im ersten Räumen und 165 Kegel im ersten Durchgang sofort unter Druck. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch auf hohem Niveau. Deichner spielte in den letzten vier Wurf vier Neuner in Folge und gewann mit 636:611 Kegel und 2:2 Sätzen das Duell. Die Schrezheimer Rechnung ging trotzdem voll auf und man ging mit 1:1-Mannschaftspunkten und einem Plus von vier Kegel in den nächsten Durchgang.

Im Mittelpaar spielten Fabian Böhm gegen Jonas Urban und Sven Frenzel gegen Taras Frydrak. Frenzel fand gut ins Spiel und setze Frydrak von Beginn an unter Druck. Bereits nach zwölf Wurf musste Frydrak verletzungsbedingt aufgeben und Kristijan Stojanovic kam für ihn ins Spiel. Frenzel verlor auch den Faden und musste den ersten Durchgang nach schwachem Abräumen noch an seinen Gegner abgeben. Frenzel kämpfte weiter und zeigte insbesondere beim Spiel in die Vollen einen klasse Einstand. Am Ende holte er mit 575:565 Kegel und 2:2-Sätzen den dringend benötigten Punkt für Schrezheim.

Gegen Neunerserien chancenlos

Böhm zeigte eine solide Leistung, war aber gegen die „Neunerserien“ von Urban im Abräumen am Ende chancenlos. Mit 575:599 Kegel und 1,5:2,5 Sätzen musste er den Punkt nach Regensburg abgeben. Somit zeigte auch die Hereinnahme von Frenzel die gewünschte Wirkung und Schrezheim war bei einem Stand von 2:2-Mannschaftspunkten und einem Minus von zehn Kegel auf Schlagdistanz.

Im Schlussdurchgang spielte Christian Winter gegen Julian Weiß und Kai Hornung gegen U 23-Nationalspieler Oskar Huth. Winter fand überhaupt nicht ins Spiel und hatte lange mit sich selbst und der Bahn zu kämpfen. Er lag dadurch schnell mit 0:3-Sätzen zurück und dieser Punkt ging somit vorzeitig nach Regensburg. Im letzten Durchgang zeigte er dann jedoch seine ganze Nervenstärke und zog seinem Gegner mit 111 Kegel in die Vollen im Hinblick auf die Gesamtkegel den Zahn. Durch diesen Schlussspurt holte er seinen Gegner mit 565:568 Kegel bei 1:3-Sätzen fast noch ein.

Hornung rückte nach seiner Verletzungspause wieder ins Team und zeigte von Beginn an eine Klasse Leistung. Mit einer Serie von 163, 149, 169 und 173 Kegel spielte er sich in einen Rausch. Bei einem Gesamtergebnis von 654:579 Kegel und 4:0-Sätzen hatte sein Gegner Huth nicht den Hauch einer Chance. Er sicherte dem KC nicht nur den letzten Punkt, sondern auch die entscheidenden Punkte bei den Gesamtkegel. Trainer Wolfgang Lutz war erleichtert, dass man die Punkte erstmals aus Regensburg entführen konnte.