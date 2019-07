Die Reserve-Mannschaft der SG Schrezheim ist Meister der Fußball-Kreisstaffel B III Reserve.

Mit den meisten geschossenen Toren und wenigsten Gegentreffern (36:21) konnte bereits am vorletzten Spieltag die Meisterschaft eingefahren und gefeiert werden. Vor allem die Heimstärke war letztlich die Basis für das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte. Denn auf heimischem Platz in Schrezheim, musste die Reserve der SG lediglich zwei Punkte abgegeben.