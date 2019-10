Es war das erste Heimspiel nach der Silbermedaille. Doch irgendwie konnten die Kegel-Bundesliga-Damen des KC Schrezheim nicht an ihren NBC-Pokal-Erfolg aus Kroatien anknüpfen. Das Schlusspaar brachte dann die Wendung und war sogar knapp an einem Sieg dran. Das Spiel gegen den ESV Pirmasens endete 4:4.

Es begann mit Sissi Schneider und Sabina Sokac. Schneider begann mit herausragenden 168 Kegel und es sah nach ihrem Tag aus. Auf der zweiten Bahn lief es für sie nicht mehr wie geplant und ihre Gegnerin kam in Spiel. Am Ende sicherte sie sich um sechs Kegel den wichtigen Mannschaftspunkt. Sokac fand nicht in ihr Spiel und ihre Gegnerin trumpfte auf. Für sie kam Kristina Sanwald. Sie hatte die Aufgabe den Rückstand nicht größer werden zu lassen.

Rückstand im Mittelpaar

Für das Mittelpaar waren es bereits 86 Kegel Rückstand. Diesen konnten Laura Runggatscher und Saskia Barth nicht verringern, denn die beiden Pirmasenserinnen wechselten nach 60 Wurf beide mit knapp 300 Kegel. Doch die Schrezheimer hielten dagegen. Saskia Barth machte ein paar Kegel gut und holte den Punkt. Runggatscher musste dagegen ihren Punkt abgeben. Jetzt war es für Bianca Sauter und Kathrin Lutz alles zu holen. Den Rückstand aufholen und Punkte sichern. Pirmasens hielt dagegen. Doch Aufgeben war nicht die Devise und so kämpften sie bis zum Schluss. Der Rückstand verringerte sich zusehens, doch am Ende reichte es nicht für einen Sieg. Kathrin Lutz und Sauter sicherten sich ihre Punkte und damit war das Unentschieden sicher.

Es war nicht das Spiel der Schrezheimer. Doch sie haben nie aufgegeben und damit auch verdient das Unentschieden gesichert.