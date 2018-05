Die Schrezheimer Kegler haben ihren neuen Meistern einen gebührenden Empfang bereitet. Bei den Jugendlichen U 14 hat Alex Röhberg die Silbermedaille gewonnen und sich für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Laura Runggatscher feiert einen weiteren Titel in Italien.

Im Vorlauf sah es für Alex Röhberg schon gut aus. Er spielte in Hattenburg Bahnrekord mit der kleinen Kugel - 548 Kegel. Damit lag er sieben Kegel vor Platz zwei. Am zweiten Tag gab es einen Bahnwechsel und die Jugendlichen spielten in Bad Wurzach. Die Ergebnisse wurden dann allerdings addiert. Auf den ersten beiden Bahnen waren beide noch gleich auf und schenkten sich nichts. Auf der dritten Bahn hatte Röhberg kurz das Nachsehen und sein direkter Kontrahent zog davon. Der Titel war weg, aber die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften in Reichweite.

Runggatscher in Italien am Start

Röhberg spielte ganz gelassen sein Spiel zu Ende. Das war auch der Schlüssel zu Erfolg, damit er nicht noch von hinten überholt wurde. Mit 525 Kegeln hatte er alles im Griff und die Silbermedaille war ihm damit sicher. Laura Runggatscher ging in Italien bei den Staatsmeisterschaften an den Start.

Diese wurden über drei Spieltage hin ausgespielt. Alle Ergebnisse zusammengerechnet ergibt die Wertung in der Kombination und das Ergebnis des letzten Spieltages zugleich die Wertung im Einzel.

Runggatscher dominierte von Anfang an das Feld - ine gute Vorbereitung für die anstehende Weltmeisterschaft im rumänischen Cluj. Damit hat sie sich nach dem Titel bereits in Tandem-Mixed mit Armin Egger auch die Titel im Einzel und der Kombination gesichert.