Am 13. Spieltag der 2. Kegel-Bundesliga hat der KC Schrezheim bei den Sportfreunden Friedrichshafen deutlich mit 0,5:7,5 Punkten und 3422:3539 Kegel verloren. Die Schrezheimer konnten die wenigen Angebote der starken Gastgeber nicht nutzen und mussten sich somit wie im Hinspiel geschlagen geben.

Im Startpaar bekam es Srdan Sokac mit dem Friedrichshafener Juniorennationalspieler Dejan Lotina zu tun. Mit seinem starken Spiel in die Vollen konnte sich Lotina den entscheidenden Vorteil erspielen und Sokac hatte mit 576:606 Kegel bei 2:2 Sätzen das Nachsehen. Im zweiten Duell spielte Fabian Lutz gegen den Jugendnationalspieler Lukas Funk. Am Ende fehlte Lutz das Glück im letzten Wurf um das Duell für sich zu entscheiden. Mit 608:610 Kegel bei 2:2 Sätzen ging auch dieser Punkt knapp an Friedrichshafen. Nach dem Start lag der KC unglücklich mit 0:2 Punkten und 32 Kegel zurück.

Hochklassige Partie im Mittelpaar

Im Mittelpaar spielten André Gubitz gegen Celestino Gutierrez und Kai Hornung gegen Mario Listes. Mit 541:559 Kegel bei 2:2 Sätzen ging dieser Punkt an Gutierrez. Zwischen Hornung und Listes entwickelte sich eine spannende und phasenweise hochklassige Partie. Da auch dieses Duell hauchdünn mit 607:610 bei 2:2 Sätzen an Listes ging, war der KC weiter punktlos. Mit einem Rückstand von 0:4 Punkten und 53 Kegel war die Niederlage so gut wie sicher. Im Schlussdurchgang ging es für den KC nur noch um Schadensbegrenzung. Fabian Böhm spielte gegen den dritten Topspieler Darko Lotina. Christian Winter gegen Nicolai Müller.

Beide Schrezheimer starteten schwach und die Partie war somit bereits nach der ersten Bahn endgültig entschieden. Böhm kam in der Folge besser ins Spiel und blieb bis zum Schluss an Lotina dran. Am Ende teilten sich beide mit 568:568 Kegel und 2:2 Sätzen den Mannschaftspunkt. Mannschaftskapitän Winter hatte sichtlich mit der bereits feststehenden Niederlage zu kämpfen und war weit von seiner Form der letzten Wochen entfernt. Mit schwachen 526:590 Kegel und 0,5:3,5 Sätzen war er gegen Müller chancenlos.

Trainer Wolfgang Lutz: „Mit etwas Glück hätte das Spiel auch in eine andere Richtung laufen können und zumindest ein Unentschieden wäre für uns möglich gewesen.“