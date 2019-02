Schrezheimer Damen kegeln gegen Pöllwitz - Männer um die Klasse

An diesem Sonntag (12 Uhr) erwarten die Bundesligakeglerinnen vom KC Schrezheim die Mannschaft vom SV Pöllwitz. Die Aufsteiger aus Thüringen haben in der 1. Bundesliga eingeschlagen wie der Blitz. Die Schrezheimer Männer brauchen dagegen Punkte um auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga zu kegeln.

Pöllwitz ist sofort nach Saisonstart in der Liga angekommen und belegt derzeit den zweiten Platz (24:4 Punkten) direkt hinter Victoria Bamberg. Beste Spielerin ist die U 23-Weltmeisterin Anna Müller mit einem Auswärtsschnitt von 600 Kegeln. Dicht gefolgt von Sarah Conrad und Pia Köhler mit je einem Schnitt von 580 Kegeln.

Die Keglerinnen vom KC Schrezheim konnten am vergangenen Sonntag in Pirmasens nicht überzeugen. Sie verloren unglücklich. Der KC um Mannschaftsführerin Bianca Sauter stehen auf dem dritten Tabellenplatz mit 16:10 Punkten. Sicher werden sie die Keglerinnen aus Pöllwitz hochmotiviert empfangen und versuchen, die wichtigen Sätze für sich zu entscheiden.

Sicherlich ein spannendes Match im Kegeltreff am Kloster. Bereits an diesem Samstag erwarten die Kegler vom KC Schrezheim die Mannschaft vom KSV Hölzlebruck. Die Männer aus dem Schwarzwald belegen derzeit mit 11:17 Punkten den neunten Tabellenplatz, direkt hinter Schrezheim.

Die Spieler um Martin Reichmann, der mit einem Schnitt von 600 Kegeln die Mannschaft anführt, kämpfen gegen den Abstieg. Der KC Schrezheim, der das Heimspiel am vergangenen Samstag gegen Regensburg deutlich verloren hat, kämpft ebenfalls um den Klassenerhalt. Ein Heimsieg wäre daher wichtig. Die Männer um Mannschaftsführer Christian Winter müssen um jeden Punkt kämpfen. Foto: Peter Schlipf