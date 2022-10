Schrezheim zerlegt Rosenberg – Aalen siegt im Derby

Die neue Spielgemeinschaft bliebt die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Kreisliga A II. Gegen Pfahlheim ist ein knapper 2:1-Sieg gelungen.

Kreisliga A I: Lautern - SGM Hohenst./Untergr. 0:1 (0:1). Tor: Marco Klotzbücher (32.). Keine Angabe.

TSV Heubach - Essingen II 4:1 (2:0). Tor: keine Angabe.

Kreisliga A II: Westhausen – Röhlingen 1:2 (1:2). Tore: 0:1, 0:2 T. Rieger (4., 12.), 1:2 D. Schneider (33.). Die Gäste starteten schwungvoll in die Partie und gingen verdient in Führung. In der zweiten Halbzeit übernahm die Heimmannschaft das Spiel, große Chancen blieben aber weitestgehend aus.

Pfahlheim - SGM Stödtlen/Tannhausen 1:2 (0:2). Tore: keine Angaben.

Bopfingen – Kerkingen 0:1 (0:1). Tor: Marian Krisch (7.). In einem fairen Derby, waren die Gäste in der ersten Halbzeit agiler und ballsicherer. Bopfingen drückte in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich, allerdings vergebens.

Elchingen – Hüttlingen 1:2 (1:1). Tore: 0:1 J. Hahn (13.), 1:1 M. Minder (40.), 1:2 Ch. Schneider (80.). Keine Angaben.

SSV Aalen - SGM Union Wasseralfingen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 L. Beer (25.), 2:0 Eigentor (52.), 2:1 M. Eckartsberg (65.). Ein Derby auf schweren Platzverhältnissen, bei dem die Union gut mitspielte und auch die ein oder andere Torchance kreiirte. Der SSV nutzte seine Chancen besser und gewann zwar etwas glücklich aber dennoch nicht unverdient.

Kirchh./Dirgenh. - SG Eigenzell-Ellenberg 1:1 (0:0). Tore: 1:0 M. Bortolazzi (75.), 1:1 S. Lechner (90.). Keine Angaben.

Adelmannsfelden – Ellwangen 2:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2, 2:3 F. Selimi (14., 20., 89.), 1:2 D. Hahn (70.), 2:2 Ph. Hahn (80.). Ein verdienter Sieg der Gäste, die in der ersten Hälfte das klar bessere Team waren und sich trotz des Ausgleichs der Gastgeber den Sieg aufgrund der besseren Torchancen verdient haben

Rosenberg – Schrezheim 0:5 (0:3). Tore: 0:1 D. Mieder (16.), 0:2, 0:3 D. Kucher (32., 34.), 0:4 A. Blank (75.), 0:5 Ch. Kübler (88.). Die Gäste aus Schrezheim kamen besser in die Partie und profitierten von Fehlern der Heimmannschaft. In der zweiten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Allerdings war es längst entschieden. Reserven: 2:4.

Kreisliga A III: SGM Herbr./Bolh. – Härtsfeld. Keine Angaben.

SGM Königsb,/Oberk. – Gussenstadt 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Ph. Leister (44.), 2:0 M. Crljic (73.), 3:0 R. Renko (90.), 3:1 D. Damrose (90.+2).