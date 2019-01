Die Kegel-Bundesliga-Frauen des KC Schrezheim haben gegen den Tabellenletzten DKC Waldkirch einen 6:2-Sieg eingefahren. Es war ein klarer Sieg, nach zwei Durchgängen hatten die Damen bereits einen Vorsprung von über 150 Kegeln und allen vier Punkten gesichert.

Die Aufstellung hat Trainer Wolfgang Lutz etwas durcheinander geworfen. Dieses Mal begannen Kathrin Lutz und Laura Runggatscher. Beide machten ihre Sache sehr gut. Lutz spulte ihr Programm ab. Ein Wurf nach dem nächsten saß an der richtigen Stelle. So sicherte sie sich nicht nur alle vier Bahnen, auch baute sie den Vorsprung um fast 100 Kegel aus. Runggatscher machte die ganze Geschichte etwas spannender. Doch im richtigen Moment hatte sie auch die richtige Antwort parat. So gewann sie die ersten drei Bahnen und machte den Punkt fix.

Schupp wieder zurück

Verena Schupp war wieder mit von der Partie und spielte, als ob sie nie gefehlt hat. Vier Bahnen holte sie sich souverän. Sabina Sokac hatte im Mittelpaar zu kämpfen. Und das kann sie. Nach zwei gewonnen Bahnen, ließ sie ihre Gegnerin etwas an sie heran kommen. Doch dann packte sie alles aus und gewann auch noch die letzte Bahn und damit auch den Punkt.

Das Schlussgespann Bianca Sauter und Kristina Sanwald hatten damit einen komfortablen Vorsprung von über 150 Kegel und bereits alle gewonnen Mannschaftspunkte. Es sollte nichts mehr anbrennen. Sanwald holte sich die erste Bahn und war im Spiel.

Die beiden Gäste hatten das Spiel noch nicht aufgegeben und kämpften sich zurück. So blieb Sanwald an ihrer Gegnerin dran, musste sich jedoch um 13 Kegel geschlagen geben. Es war nicht das Spiel von Bianca Sauter. Doch an dem Sieg rüttelte keiner mehr. So gab auch Bianca ihren Punkt ab, mit 6:2-Punkten behielten die Damen die Punkte in Schrezheim.

In der Tabelle sind sie mit dem Sieg wieder auf den dritten Tabellenplatz geklettert. Es bleibt weiterhin eng und jedes Spiel zählt. So auch das anstehende Champions League Spiel in Bamberg, denn hier geht es schließlich um den Einzug ins Final Four. Trainer Lutz: „Wir haben uns nicht von unserer besten Seite gezeigt aber Sieg ist Sieg!“