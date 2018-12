Bamberg, Bamberg, immer wieder Bamberg. Wolfgang Lutz und seine Mannschaft kommen nicht an dieser fränkischen Stadt, gar nicht einmal so weit entfernt vom Ostalbkreis, vorbei. Oder doch? Sie werden es zumindest wieder versuchen. Es ist das große Duell des deutschen Damen-Kegelns und wirft, bevor es im kommenden Jahr richtig zu Sache geht, schon vor Weihnachten seine Schatten voraus. An diesem Sonntag beginnen für die Keglerinnen des KC Schrezheim die Bamberger Wochen.

Die Gedanken von Trainer Lutz kreisen spätestens seit fest steht, dass es im Viertelfinale der Champions League gegen den SKC Victoria Bamberg geht, um diesen Gegner. Es ist nicht irgendein Gegner, es ist das Nonplusultra im Damen-Kegeln weltweit. Zwei Champions League-Siege in Folge, amtierender Meister (na klar) und derzeit wieder Spitzenreiter in der Bundesliga. Das kleine und doch so große Schrezheim sieht gegen diese wohl weltbeste Mannschaft dennoch seine Chance. Wenn am Sonntag auf der Bahn im Klostertreff um 12 Uhr die Kugeln geschoben werden, steht Bamberg im ersten von drei Duellen in den nächsten Wochen im Fokus.

Zuerst das Bundesliga-Duell

Wie der Spielplan es so will, gehen die KC-Damen zum Jahresabschluss in das Bundesliga-Heimspiel gegen die Victoria. „Meine Damen können sich gegen Bamberg einspielen“, sagt Lutz im Gespräch mit einem Schmunzeln. Am 26. Januar steigt das erste Viertelfinal-Duell in Bamberg, am 16. Februar kommt es zum Rückspiel im Klostertreff. Der KC Schrezheim unter den besten acht Mannschaften der Welt – das gab es schon einmal vor zwei Jahren. Ins Halbfinale reichte es nicht – Endstation Bamberg. „Da waren wir ohne Chance“ erinnert sich Lutz. Doch das soll nun anders sein. Am Sonntag kann sich der erfahrene Trainer, in Personalunion auch Damen-Bundestrainer, sein erstes Bild von diesem auf dem Papier überlegenen Gegner machen. Aber schon Wochen vor der Entscheidung in der europäischen Spitzenklasse weiß Lutz, mit dem Blick auf den derzeitigen Zustand seines Teams: Es gibt die Chance. Die KC-Frauen haben einen großen Trumpf: Zusammenhalt. Und sie haben einen weiteren Trumpf im nur neunköpfigen Kader: Bianca Sauter. Nach ihrer Rückkehr aus dem Mutterschutz hat Lutz `Aufgebot einen Qualitätsschub erhalten. „Wir sind als Mannschaft ein bisschen kompakter geworden“, erklärt Lutz. Die erfahrene Sauter kann auch weit über 600 Holz erzielen. Den Viertelfinaleinzug zuletzt gegen die Slowakinnen aus Podbrezova machten die Schrezheimerinnen um Sauter souverän perfekt, mehr als 150 Zuschauer erlebten im Klostertreff nach dem 5:3 im Hinspiel ein 7:1. Eine ausländische Mannschaft wäre Lutz übrigens auch lieber gewesen in der Runde der besten acht Teams. Es muss nicht immer Bamberg sein ...

Damit diese Bambergerinnen in der Champions League geschlagen werden, lässt der KC aufgrund der Belastung die Teilnahme am deutschen Pokalwettbewerb (DKBC-Pokal) sausen. Die Doppelbelastung aus Europa und Bundesliga ist beim derzeitigen Tabellendritten mit dem dünnen Kader groß genug. Das sei „schon anstrengend“, merkt Lutz an. Bamberg soll schließlich nicht wieder die Endstation sein.