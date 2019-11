An diesem Sonntag (12 Uhr) erwarten die Bundesliga-Keglerinnen vom KC Schrezheim die Mannschaft von SG Walhalla Regensburg. Die Keglerinnen aus Regensburg tun sich schwer in der 1. Bundesliga und stehen mit 2:12 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Einige unglücklich verlorene Spiele trotz guter Ergebnisse und plötzlich steht man am Tabellenende. Sicherlich wird es im Kegeltreff am Koster zu einem spannenden Duell kommen. Hervorzuheben, in einer sehr ausgeglichenen Mannschaft sind neben Sandra Plank noch Raphaela Dietl und Tanja Schardt. Alle drei Keglerinnen haben einen Auswärtsschnitt von über 560 Kegel und werden vermutlich auch im Kegeltreff ihre Leistung zeigen können.

Entscheidend an diesem Sonntag im Kegeltreff am Kloster wird sein, welches Team die engen Sätze gewinnen kann, wer also letztlich die wichtigen Satzpunkte verbucht. Die Keglerinnen von Trainer Wolfgang Lutz werden sicherlich alles dransetzen um die Punkte auf der Ostalb zu behalten. Die Zuschauer können sich daher einmal mehr auf ein gutes Spiel freuen.

„Das wird mit Sicherheit keine leichte Aufgabe, wir sind bereit und werden Regensburg nicht unterschätzen. Die Mannschaft ist besser als ihr derzeitiger Tabellenplatz“, sagt KC-Trainer Wolfgang Lutz vor der Partie am Sonntag.

Kegler gegen Hallbergmoos gefordert

Die Zweitliga-Kegler vom KC Schrezheim erwarten an diesem Samstag (12.30 Uhr) den VfB Hallbergmoos. Die Mannschaft aus Bayern steht derzeit mit 6:6 Punkten direkt vor Schrezheim.

Beste Spieler beim VfB aus Hallbergmoos sind Damir Cekovic und Stephan Petrowitsch. Beide sind allerdings keine Unbekannten für die Schrezheimer Bundesliga-Kegler.