An diesem Sonntag (12 Uhr) erwarten die Bundesliga-Keglerinnen vom KC Schrezheim den KV Liedolsheim. Vor ein paar Wochen im DKBC Pokal Spiel haben die ersatzgeschwächten Schrezheimer Keglerinnen überraschend den großen Gegner Liedolsheim geschlagen. Das haben die Frauen aus Baden sicherlich noch gut in Erinnerung.

Beste Spielerinnen bei Liedolsheim sind Saskia Seitz und Jessica Dreher. Beide sind in Schrezheim bestens bekannt.

Nach der unglücklichen Niederlage vor zwei Wochen in Karlstadt und dem Ausscheiden in der Champions League am vergangenen Wochenende in Wien, müssen sich die Keglerinnen von Trainer Wolfgang Lutz ordentlich ins Zeug legen. „Eine schwierige Aufgabe, die bessere Tagesform wird eine entscheidende Rolle spielen“, so Trainer Wolfgang Lutz.

Die Zweitliga-Kegler vom KC Schrezheim erwarten an diesem Samstag die Mannschaft vom KRC Kipfenberg. Die Kegler aus Bayern stehen derzeit mit 16:2 Punkten an der Tabellenspitze. Beste Spieler sind Jürgen Stahl und Michael Schobert (Schnitt: von über 600 Kegel).