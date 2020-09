Mit einem strengen Hygienekonzept startet der KC Schrezheim in die Saison 2020/21 der Damen-Kegel-Bundesliga. Es gelten die Regelungen der Corona-Verordnung des Landes Baden Württemberg in der jeweils tagesaktuellen Version.

Abgestimmt mit der Stadt Ellwangen hat der KC ein Konzept erstellt und dies allen Gastmannschaften zugeschickt und im Kegeltreff am Kloster ausgehängt. In Württemberg starten nur die Bundesligen und die Verbandsligen. Alle Ligen darunter werden frühestens Mitte Oktober den Spielbetrieb aufnehmen. Am Sonntag um 12 Uhr erwarten die Keglerinnen den SKK 98 Poing. In der abgebrochenen, vergangenen Runde wurde die junge, international erfahrene Mannschaft um Nationalspielerin Celine Zenker Deutscher Vizemeister. Die Frauen vom KC belegten vergangene Saison den 4. Tabellenplatz. Nach dem Laura Runggatscher wieder in ihre Heimat nach Südtirol zurück ist, darf man auf die Aufstellung von Trainer Wolfgang Lutz gespannt sein. Die Zweitliga-Männer um Sportwart Fabian Lutz eröffnen am Samstag um 12.30 Uhr die Runde im Kegeltreff am Kloster. Sie erwarten den Aufsteiger aus Nordbaden, die Unbekannte SG Ettlingen. Die Mannschaft spielt erstmals im 120iger Wurfsystem. Zuschauer sind erlaubt, die Vorschriften wie Mindestabstand oder Mund-Nasenschutz sind natürlich einzuhalten.