In der 2. Bundesliga Süd/West war der TSV Niederstotzingen zu Gast beim KC Schrezheim im Klostertreff. Da die Schrezheimer sich bereits die Vizemeisterschaft gesichert haben, konnten sie nochmal ganz befreit aufspielen. Trotzdem wollte jeder zum Saisonende nochmal 100 Prozent seiner Leistung abrufen. Am Ende stand es 6:2 und mit einem Gesamtergebnis von 3444 Kegeln haben die Zuschauer noch mal ein schönes Spiel zu sehen bekommen. Mit der Vizemeisterschaft in der 2. Bundesliga können die Männer des KC als Aufsteiger mehr als zufrieden sein.

Srdan Sokac und Thomas Schweier begannen für den KC Schrezheim. Beide legten einen furiosen Start hin. Sokac mit 162 Kegeln und Schweier mit starken 171 Kegeln. So wurde den Gästen aus Niederstotzingen gleich mal gezeigt, was die Schrezheimer so können. Sokac sicherte sich noch zwei weitere Sätze gegen Esref Genctürk und konnte mit 601:527 Kegeln den ersten Mannschaftspunkt für Schrezheim einfahren. Schweier hatte es da etwas schwerer. Zwar war der erste Satz schon gewonnen, aber auf den drei weiteren Bahnen hatte sein Gegner Gernot Ulbrich immer etwas die Nase vorne. So ging der Mannschaftspunkt mit 618:585 Kegeln an den TSV Niederstotzingen.

Es stand 1:1 und der KC führte mit 41 Kegeln. Nun war es die Aufgabe von Fabian Böhm und Kai Hornung weitere Mannschaftpunkte einzufahren. Böhm hatte zwar etwas Schwierigkeiten ins Spiel zu finden, konnte aber alle vier Sätze gegen Jürgen Schapals gewinnen und erspielte mit 541:508 Kegeln einen weiteren Mannschaftspunkt für Schrezheim. Hornung bekam es mit Bernd Mauterer zu tun. Dieser war jedoch auf allen vier Bahnen chancenlos gegen Hornung und so ging auch dieser Mannschaftspunkt mit 613:525 Kegeln an die Schrezheimer.

Mit einer 3:1-Führung und 163 Kegeln Vorsprung war der Sieg eigentlich schon fast perfekt. Markus Babo und Christian Winter konnten daher locker aufspielen. Für Babo war es ein Bundesliga-Debüt, aber zu gleich auch vorerst das letzte Spiel für den KC Schrezheim. Er meisterte seine Sache sehr gut, war aber gegen den stark aufspielenden Erwin Bee chancenlos. So ging der Mannschaftspunkt mit 591:518 Kegeln auf das Konto der Gäste. Winter startete gut ins Spiel und konnte sich gleich die ersten drei Sätze sichern. So war der Mannschaftspunkt schon gesichert und mit 588:530 Kegeln konnte er auch den Vorsprung weiter ausbauen.