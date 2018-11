Schrezheim sichert sich gute Ausgangslage

Das erste Auswärtsspiel haben die Schrezheimer Keglerinnen in der Champions League gewonnen. In der Slowakei gegen SK Zeleziarne Podbrezova haben sie fünf wichtige Punkte gesichert. Saskia Barth und Laura Runggatscher knackten dabei die 600er Marke. Das Rückspiel steigt am 8. Dezember im Kegeltreff am Kloster.

Die weite Reise hat sich gelohnt. Schon bei den Probewürfen war den Schrezheimer Keglerinnen anzumerken, dass sie sich hier nicht ausruhen dürfen. Jede Bahn hatte ihre Tücken. So starteten auf der Sechs-Bahnen-Anlage Sissi Schneider, Saskia Barth und Sabina Sokac. Die erste Bahn brauchten die Schrezheimer Damen um sich zurechtzufinden. Nur Schneider gewann ihre Bahn um einen Kegel und war somit im Soll. Konzentriert spielte sie ihr Spiel. Die zweite Bahn hatte sie dann ebenfalls im Griff und mit 163 war sie auch hier vorn.

In die Vollen brauchte sie aber zunächst ein paar Würfe, um sich zurechtzufinden und ihre Gegnerin zog davon. Diesem Rückstand lief sie dann hinterher. Auf der letzten Bahn ließ sie keine Zweifel aufkommen. Konzentriert spulte sie ihr Spiel ab und gewann mit 599 Kegeln ihren Punkt.

Barth legt los

Saskia Barth zeigte sich wieder in alter Form. Zwar musste sie sich auf der ersten Bahn gegen 163 geschlagen geben, doch dann legte sie los. 166 auf der zweiten Bahn und 172 auf der dritten Bahn. Das war eine Hausnummer, die ihre Gegnerin erst einmal verdauen musste. Sie zeigte ein starkes Spiel und viel Kampfgeist. So waren es am Ende sehr starke 620 Kegel und der so wichtige Mannschaftspunkt für die Schrezheimerin. Sabina Sokac fand sich auf den Bahnen nicht zurecht und blieb dran. Mit nur einem Satz musste sie sich geschlagen geben. Es war eine gute Ausgangslage für das Schlusstrio. Diese hatten bereits erkannt, dass sie die Bahnen und auch die junge Mannschaft aus Podbrezova nicht unterschätzen dürfen.

So gingen sie das weitere Spiel konzentriert an. Kathrin Lutz und Bianca Sauter wurden von Laura Runggatscher unterstützt. Diese hatte ihren ersten Champions League Einsatz und zeigte gleich eine starke Leistung. Die ersten beiden Sätze gewann sie gekonnt. Ihr Vorsprung schrumpfte zwar auf der dritten Bahn etwas, doch sie war noch im Soll. In die letzten Würfen fielen die Kegel ungeschickt und ihre Gegnerin nutze das aus. So musste sie mit sehr starken 604 Kegeln ihren Mannschaftspunkt um nur zwei Kegel abgeben. Bei Lutz verlief das Spiel vom Start ab wie geplant. Sie hatte alles im Griff. Die erste Bahn gewann sie zwar, doch die zweite musste sie abgeben. Die dritte Bahn war dann auch wieder auf ihrer Seite. Dann legte ihre Gegnerin allerdings los und spielte einige Neuner ins Räumen. So musste sich die Schrezheimerin um nur zwei Kegel sich geschlagen geben.

Bianca Sauter gab die erste erste Bahn zwar noch um einen Kegel ab, doch dann ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. In die Räumer zeigte sie, was in ihr steckt und zog davon. Sicher lief sie ins Ziel ein und gewann mit drei Sätzen ihren Punkt. Mit 5:3-Punkten und 13:11-Sätzen haben sie sich eine gute Ausgangslage geschaffen. Doch leichtsinnig dürfen die Schrezheimerinnen das Spiel nicht angehen. Konzentriert bleiben und den Focus nicht verlieren, so lautet das Motto für das Rückspiel.

Hier hoffen sie wieder auf zahlreiche Zuschauer, auch wenn es im Spielplan ein normaler Spieltag ist. Die internationalen Spiele werden nicht freigehalten, doch um 12.30 Uhr sind noch nicht alle Spiele angesetzt. „Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden! Gut, es wäre ein höherer Sieg möglich gewesen, aber Auswärts zu gewinnen ist ein toller Erfolg für meine Mannschaft!“, sagt KC-Trainer Wolfgang Lutz.