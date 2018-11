Die Generalprobe des KC Schrezheim in der Kegel-Bundesliga der Damen ist geglückt. Im letzten Spiel vor der Champions League haben sie im Kegeltreff am Kloster eine herausragende Leistung gezeigt. Ein klarer 8:0-Sieg stand am Ende gegen die DJK Ingolstadt.

Sissi Schneider zeigte in die Vollen eine solide Leistung, doch dann legte sie los. 72 Kegel ins Abräumen, sie war in ihrem Element. Nach zwei Bahnen wechselte sie mit 323 Kegel. Doch damit nicht genug, auf so hohem Niveau spielte sie weiter und beendete ihr Spiel mit einer 175er Bahn. Mit ihren 644 Kegel baute sie auch noch den Vorsprung um 96 Kegel aus.

Auch Sabina Sokac ließ sich von der tollen Leistung anstecken. Am Punktgewinn kam kein Zweifel mehr auf, sie hatte alles im Griff. Am Schluss schrammte sie nur knapp an der magischen 600er Marke vorbei. Nach der tollen Vorstellung des Startpaars galt es für Saskia Barth und Laura Runggatscher den Kurs zu halten und den Vorsprung der bisher bereits bei 150 Kegel lag auszubauen. Saskia Barth spielte konstant gut. Nach zwei Bahnen stand es unentschieden. Mit einer 161er Bahn hatte sie alle Fäden in der Hand. Auch wenn sie die letzte Bahn nicht mehr gewann, sechs Kegel rettete sie ins Ziel und damit auch den Punkt.

Runggatscher zeigt Kampfgeist

Laura Runggatscher brauchte die ersten zwei Bahnen um ins Spiel zu finden. Sie hatte bereits 40 Kegel Rückstand, die sie aufholen musste. Doch sie zeigte, dass sie Kampfgeist besitzt. Mit 107 Kegel in die Vollen schrumpfte ihr Rückstand gleich um 21 Kegel, jetzt war wieder alles drin. Konzentriert und mit gezielten Würfen spielte sie weiter. So gewann sie nicht nur die letzten beiden Bahnen, sondern auch den Mannschaftspunkt.

Gut gestärkt mit vier Punkten auf der Habenseite und 163 Kegel Vorsprung konnten Bianca Sauter und Kathrin Lutz ans Werk gehen. Auch wenn Kathrin Lutz kurz brauchte, um in ihr Spiel zu kommen, so gab sie das Spiel nicht aus der Hand. Doch im Schlusspaar waren alle Augen auf Bianca Sauter gerichtet. Das Spiel war eigentlich schon in trockenen Tüchern, doch sie zeigte ihr Können. Mit 174 Kegel auf der ersten Bahn, war sie in ihrem Element. Nach der Hälfte wechselte sie mit 324 Kegel und zeigte weiter Kegelsport vom Feinsten. 107 in die Vollen und wieder eine Bahn mit 170 Kegel. Insgesamt landete sie bei grandiosen 636 Kegel. Nur knapp haben die Schrezheimerinnen den Bahnrekord nicht geknackt, doch 3574 Kegel können sich sehen lassen. So sind sie bestens gewappnet vor der Reise in die Slowakei. Am Samstag ist das Hinrunden-Spiel in der Champions League. Es gilt die Weichen für das Heimspiel am 8. Dezember zu stellen. Denn im Kegeltreff wird über ein Weiterkommen gegen Podbrezova entschieden.

Trainer Wolfgang Lutz nach dem Spiel: „Mit Spiellaune und der richtigen Fokussierung traten meine Mädels im Kegeltreff auf. Wenn dann alles rund läuft, ruft man ein solches Mannschafts- beziehungsweise Einzelergebnisse ab. Bravo!“