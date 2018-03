Die Bundesliga-Keglerinnen vom KC Schrezheim empfangen am Sonntag um 13 Uhr die SKV Bonndorf zum Nachholspiel. Die Damen aus dem Schwarzwald sind Tabellenletzter, haben aber mit einem Sieg immer noch die Chance auf den Klassenerhalt.

In Bonndorf hatte man gehofft, dass die Heimspiele allen Gästen Probleme bereiten und diese gewonnen werden können. Aber ging diese Rechnung nicht auf und so musste man auch bei den Heimspielen Federn lassen. Sie müssen in den verbleibenden drei Spielen möglichst viele Punkte holen, um den Abstieg noch zu vermeiden. Ganz sicher werden sie versuchen gegen Schrezheim zu gewinnen und hoch motiviert im Kegeltreff zur Sache gehen. Beste Keglerinnen sind Jana-Sophie Bachert mit einem Schnitt von 585 und Andrea Cosic von 570 Kegeln.

Für die Frauen um KC-Trainer Wolfgang Lutz dreht sich alles um die Vizemeisterschaft. Gewinnen sie das Spiel am Sonntag steht im nächsten Heimspiel am 18. März die Entscheidung an, denn dann ist der Mitkonkurrent Liedolsheim zu Gast im Kegeltreff.

Lutz hat aber zunächst das Schlusslicht im Blick. „Bonndorf kennt unsere Bahnen aus diversen Freundschaftsspielen. Wir müssen aufpassen und von Anfang an die Satzpunkte machen“, erklärt der Coach.