Im heimischen Klostertreff haben die Frauen schon oft genug bewiesen, wie gut sie, im Vergleich zu anderem Keglerinnen in Deutschland, kegeln können. Doch die große Kegelwelt fängt für die Damen in diesem Jahr hinter den Bahnen von Schrezheim an. Die Frauen verlassen das Kegel-Mekka, dort wo vor den Toren Ellwangens schon der benachbarte Kegelclub aus Schwabsberg in diesem Jahr in der Champions League für Furore sorgte. Schrezheim international, heißt es in diesem Jahr.

Der KC Schrezheim entsendet für die an diesem Dienstag im rumänischen Cluj beginnende Weltmeisterschaft gleich vier Starter. An diesem Dienstag um 10.50 Uhr startet das Flugzeug von München per Direktflug. Direkt in ein zweiwöchiges Programm für Wolfgang Lutz, Trainer der Bundesliga-Damen und in Personalunion noch U 23- und Damen-Bundestrainer. Lutz wird nach dem Einstieg der U 23 ins Turnier an diesem Mittwoch noch die an Pfingstmontag beginnenden Damen bei der WM coachen. Dort trainiert er zunächst Saskia Barth (23) und dann Sissi Schneider, wie schon im Schrezheimer Kader.

In Cluj trifft das deutsche Trio auf Laura Runggatscher. Das 20-jährige Kegel-Talent aus Südtirol wird für Italiens U 23 starten. Mit den Italienerinnen, nicht als die größte Kegelnation bekannt, wird wohl nicht viel zu holen sein. Runggatscher schaut vielmehr auf sich. „Ich versuche mich auf meine Leistung zu konzentriereren“, erklärt das Kegel-Talent.

Richtungsweisender erster Tag

Und so läuft es auf den Bahnen in Cluj: Gespielt werden unterschiedliche Disziplinen. Der Mannschaftswettbewerb, Tandem (zwei Spieler stehen auf der Bahn und spielen abwechselnd), Sprint (zehn Wurf in die Vollen, zehn Wurf in das Räumen - K.o.-System), der Einzelwettbewerb und zusätzlich gibt es noch die Kombinationswertung (Einzelergebnis des Mannschaftswettbewerbs und Einzel werden addiert). Schon der erste Tag ist richtungsweisend für die WM. Denn nur wer hier seine Leistung abrufen kann, qualifiziert sich für den Einzelwettbewerb und wird von seinen Trainern für weitere Disziplinen eingesetzt. Spannend bleibt die Aufstellung der Nationen. Spielen die beiden Mannschaftskameradinnen am Mittwoch gleich im direkten Duell gegeneinander? Möglich.

Mit dem Status quo vor den großen Spielen ist Lutz zufrieden. „Die Vorbereitung war sehr gut“, merkt der Coach an. In Straubing gewann die U 23 den Test gegen Tschechien, bei der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung in Bamberg kam der Kader zusammen, um sich einzuspielen, auch mit einer Partie gegen die Herren von Viktoria Bamberg. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es für das deutsche Damen-Kegeln für die Weltspitze reicht. „Wir können es aufs Treppchen schaffen“, sagt Lutz - und das gilt für beide seiner betreuten Teams.

Auch in der Heimat sind die Fans live dabei: Mit Liveticker und Livestream werden die Schrezheimer mit Sicherheit wieder zu Hause vor den Handys sitzen und die Daumen drücken.

Im Oktober geht es für die KC-Damen um ihren Trainer zusammen wieder auf Reisen. Die Damen starten dank ihrer Vizemeisterschaft in Sarajewo in Europapokal. „Das war unser Ziel zu Saisonbeginn“, freut sich Kathrin Lutz (28) - sie war übrigens mal U-18-Nationalspielerin. Soviel internationales Flair in Schrezheim: Da muss es doch ein Erfolgsgeheimnis geben? Saskia Barth kennt die Antwort: „Die Mannschaft - das spiegelt sich in unseren Ergebnissen wider.“ Auf Schrezheimer Kegel-Kunst kommt es zunächst in Rumänien an - auch wenn nicht alle Punkte für Deutschland zählen.