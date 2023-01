Schrezheim: Glückliches Händchen führt zum Sieg

Am vergangenen Wochenende spielten die Bundesliga-Keglerinnen des KC Schrezheim gegen den ESV Pirmasens. Schrezheim musste dieses Spiel gewinnen, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren.

Zu Beginn spielten die Teambeste Daniela Weber zusammen mit Kathrin Lutz, die nach langer Verletzung wieder die Kugel rollen ließ. Der Start lief für die Schrezheimer Damen nach Plan. Weber und Lutz konnten die Punkte sichern. Lutz machte es spannend und gewann bei Satzgleichheit um zehn Kegel den Punkt. Weber spielte sich in einen Rausch, übertraf ihre persönliche Bestleistung mit 640 Kegeln und setzte damit ein echtes Ausrufezeichen. Im Mittelpaar setzten die Trainer auf Melina Russ und Sabina Sokac. Bei beiden war die Punkte hart umkämpft. Russ musste bei Satzgleichheit ihren Punkt knapp mit dem vorletzten Wurf an die Tagesbeste aus Pirmasens abgeben. Bei Sokac gab es ebenfalls Satzgleichheit. Mit dem letzten Wurf konnte diese den Punkt auf Schrezheimer Seite behalten. Im Schlusspaar wartete dann die Überraschung. Die Schrezheimer Keglerinnen führen mit 78 Kegeln und hatten sich drei Punkte erkämpft.

Die aufgestellte Saskia Hopp wurde noch vor dem Einspielen durch Sandra Winter getauscht. Somit gingen Sandra Winter und Bianca Sauter auf die Bahn. Winter tat sich schwer und musste den Punkt an Pirmasens abgeben. Sauter trumpfte wie gewohnt auf, spielte den zweitbesten Tageswert mit 622 Keglen und sicherte sich den wichtigen Punkt für Schrezheim. Das Glück war an diesem Tag auf Schrezheimer Seite. Das Ergebnis sah zwar deutlich aus, doch jeder Satz war hart umkämpft. Schrezheim holt mit einem 6:2 wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die Damen liegen aktuell auf dem siebten Platz. Zusätzlich spielte Schrezheim mit 3514 Kegeln den Saisonbestwert und können positiv gestimmt an diesem Sonntag, nach Poing fahren.