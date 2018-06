Am kommenden Sonntag erwarten die Keglerinnen vom KC Schrezheim den nächsten Aufsteiger, diesmal aus Karlstadt. Gleich im ersten Spiel mussten sie bei Victoria Bamberg antreten und haben sich hervorragend verkauft.

Vergangenen Sonntag hatten die Karlstädter die Frauen aus Liedolsheim zu Gast auf ihrer Kegelanlage. Mit ein wenig Glück wäre dieses Spiel sogar zu gewinnen gewesen. Carmen Heinzler gewann mit 616:546 Kegeln gegen die mehrfache Weltmeisterin Saskia Seitz. Man sieht also, der Respekt vor großen Namen ist zwar sicherlich vorhanden, aber kegeln können die Frauen aus Karlstadt allemal.

Gänzlich unbekannt

Den Schrezheimer Keglerinnen sind die Frauen aus Bayern gänzlich unbekannt. Nach dem Unentschieden im ersten Heimspiel gegen Waldkirch und der Niederlage am vergangenen Sonntag in Pirmasens gilt es für die KC-Frauen, unbedingt zu punkten. Trainer Wolfgang Lutz wird sicherlich versuchen, so stark wie möglich aufzustellen, um die Mannschaftspunkte zu sichern.

Durch die guten Leistungen der Frauen von Bavaria Karlstadt in den ersten beiden Spielen ist man im Kegeltreff gewarnt. Ganz sicher wird man den unbekannten Gegner nicht unterschätzen. (kt)