Für die Kegel-Bundesliga-Damen des KC Schrezheim ist es wieder soweit. Sie treten auf der internationalen Bühne auf. Dieses Jahr geht es zum NBC-Pokal ins kroatische Slavonski-Brod. NBC-Pokal heißt wieder eine Woche Höchstleistungen abrufen und sich gegen internationale Mannschaften durchzusetzen.

Gespielt wird im ersten Schritt eine Qualifikation. Sechs Spielerinnen stehen einzeln auf der Bahn und die Ergebnisse werden addiert. Die besten vier Mannschaften qualifizieren sich für das Halbfinale. Der Startplan liegt schon vor, so spielen je zwei Schrezheimerinnen am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Freitag wäre dann das Halbfinale und Samstag Spiel und Platz 3 und Finale.

Es gilt aber: Einen Schritt nach dem anderen! Erst einmal kommt die Qualifikation. „Nur“ auf Ergebnis zu spielen ist für die Mädels ungewohnt, das müssen sie erst einmal meistern. Im Kader um Trainer Wolfgang Lutz sind dabei: Sissi Schneider, Bianca Sauter, Kathrin Lutz, Laura Runggatscher, Sabina Sokac, Kristina Sanwald, Sandra Winter, Caroline Schönewolf und Mäggy Lutz.

Deutsche als Favoriten

Insgesamt treten 17 Mannschaften beim NBC-Pokal an. Zu dem Favoritenkreis zählt definitiv die deutsche Mannschaft vom KV Liedolsheim. Als Vorjahressieger wollen sie den Pott verteidigen und diese Saison haben sie bereits sehr gute Leistungen gezeigt. Aber auch bekannte wie St. Pölten (AUT), Zrenjanin (SRB) und bei einem Heimspiel die beiden kroatischen Mannschaften aus Koprivnica und Split können vorne mitspielen. Nach der Qualifikation kann man die einzelnen Mannschaften besser einschätzen, denn dort müssen erst einmal alle zeigen was sie können. Auch für die Schrezheimerinnen wird das die erste Herausforderung. So sieht es auch Wolfgang Lutz: „ Auf internationaler Bühne zu stehen ist immer etwas Besonderes, dieser Herausforderung stellen wir uns gerne!“

Zuvor gab es in der Bundesliga – praktisch bei der Generalprobe – eine Niederlage. Es hat nicht sollen sein. In Bamberg konnten die Schrezheimer Mädels nicht Punkten. Mit 1:7 mussten sie sich geschlagen geben. Nur Runggatscher konnte sich durchsetzen und ihren Punkt sichern. So eindeutig wie es am Ende scheint war es aber nicht. Knappe Sätze und manchmal nur ein Anwurf bei dem die Kegel nicht so umfielen wie geplant, brachte die Niederlage.

Auf der 6 Bahnen-Anlage starteten Saskia Barth, Sissi Schneider und Laura Runggatscher. Barth hatte nicht ihren Tag und gab ihren Punkt ab. Schneider hatte das Glück auch nicht auf ihrer Seite. Sogar eine 168 er Bahn brachte ihr nur einen halben Satzpunkt. So ging auch ihr Punkt nach Bamberg. Nur Runggatscher ließ nicht locker. Sie zeigte eine tolle Leistung vom ersten Wurf an. Mit einer sehr guten Leistung von 604 Kegel zeigte sie was in ihr steckt und brachte den ersten Punkt auf die Haben-Seite. Es waren 85 Kegel Rückstand für Sabina Sokac, Kathrin Lutz und Bianca Sauter. Sie starteten alle sehr gut, doch es war einfach nicht der Tag der Schrezheimerinnen. Bamberg konterte immer im richtigen Moment, der Rückstand wurde einfach nicht kleiner. So musste Sokac ihren Punkt abgeben. Auch Sauter fand gegen die wieder animierte Corinna Kastner kein Mittel und gab ihren Punkt ab. Kathrin Lutz blieb dran und machte es nochmals spannend, doch am Ende ging auch ihr Punkt knapp nach Bamberg. Am Ende stand es 7:1 für Bamberg. Ein eindeutiges Ergebnis, dass das enge Spiel nicht wiederspiegelt. „Wir waren immer dran“, so Kapitänin Sauter. „Uns hat die letzte Konsequenz gefehlt, um die Sätze für uns zu entscheiden.“