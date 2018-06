Schreck: Baukran stürzt um

Ein lauter Knall hat am Dienstag zur Mittagszeit Anwohner der Jahnstraße aufgeschreckt: Ein Baukran auf einer Baustelle für ein Apartmenthaus gegenüber dem Samariterstift war umgestürzt und in den Rohbau gestürzt, der dabei beschädigt wurde. Der Kran hatte gerade Beton-Fertigtreppen verladen und war dabei umgestürzt. Glück im Unglück: Der Kran war nicht bemannt, sondern war per Fernlenkung betrieben worden und zudem befand sich über die Mittagszeit offenbar kein Bauarbeiter auf der Baustelle.

Vor Ort waren Polizei und Feuerwehr, bei deren Eintreffen war noch nicht klar, ob jemand durch den Kranumsturz verletzt worden war. Die Polizei, so Pressesprecher Rudolf Biehlmaier, geht von einem technischen Defekt aus, es liege weder eine Straftat noch ein grober Verstoß vor. Offenbar war an dem Kran eine Vorrichtung defekt, die ihn bei einer Überladung blockiert. (lem)