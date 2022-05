Schon wieder Ärger um den Stadtoval-Steg: Kosten liegen nun bei über zehn Millionen

Wieder einmal wurde kontrovers über den Steg zum Stadtoval diskutiert. Der liegt nun bei über zehn Millionen Euro (10,39) und, wie zu erwarten, stimmten die Grünen und Norbert Rehm im Gemeinderatsausschuss gegen die Mehrkosten und die Vergabe für den Aufzug und Fassadenarbeiten (rund 780 000 Euro). Grünen-Chef Michael Fleischer sagte, „auf diesem Steg liegt kein Segen“, und Rehm (Aktive Bürger) sprach von „falschen Informationen“, die geliefert worden seien.

Von ursprünglich 6,6 Millionen auf 10,4 Millionen Euro

Ursprünglich 6,6 Millionen, dann im Mai 2021 8,71, im September 9,3 und nun knapp 10,4 Millionen: So haben sich die Kosten für den umstrittenen Steg über die Bahngleise ins Stadtoval entwickelt. Für den Aufzug (400 000 Euro) ergeben sich nun Mehrkosten in Höhe von 80 000 Euro und die Fassadenarbeiten (380 000 Euro) kosten 170 000 Euro mehr. Das sei, so Stefan Pommerenke, „noch akzeptabel“ und in einem „relativ guten Rahmen“. Er verwies auch auf den enthaltenen „Risikopuffer“ in Höhe von rund 600 000 Euro.

Die Grünen wiederholen ihre Kritik

Die Grünen widerholten ihre Kritik. „Der Steg quält uns jetzt seit Jahren.“ Schön, räumten sie immerhin ein, sei der Steg ja, aber eben nicht dieses Geld wert, zumal ohne Überdachung und ohne Zugang zu den Gleisen. Und: „Gestartet sind wir mal bei 3,5 Millionen“. Fleischer zitierte aus der Sitzungsvorlage vom 30. September, in der von einem Zuschuss über die Städtebauförderung in Höhe von 60 Prozent die Rede ist. Und diese Förderung sei „uns immer verkauft worden.“ Den Steg jetzt noch zu stoppen, ist für ihn durchaus eine Option, trotz des fälligen Schadensersatzes: „Ein nicht gebauter Steg ist halb so teuer wie ein gebauter Steg“, das Geld werde anderswo dringendender benötigt. Jetzt müsse die Notbremse gezogen werden. Oberbürgermeister Frederick Brütting hofft weiterhin auf einen Zuschuss aus Stuttgart. Bislang gebe es weder eine schriftliche Ab- noch Zusage.

CDU kontert die Kritik und zieht Vergleiche zu Kulturbahnhof

Mit einem „Sperrfeuer“ der Grünen habe er gerechnet, so CDU-Chef Thomas Wagenblast. Beim Kulturbahnhof sei das ja auch so gewesen. Bei dessen Eröffnung hätten sie ihn dann „voll Stolz miteröffnet.“ Beim Steg, prophezeite er, werde das wohl wieder so sein. Beim Steg gehe es auch um die Verlässlichkeit in der Kommunalpolitik und um die Investoren, die auf den Bau des Stegs vertraut hätten. Auch Andrea Hatam (SPD) verwies darauf, dass man im Wort stehe. Die Entscheidung für den Steg sei überdies demokratisch gefallen „und ist gültig.“ Ähnlich sieht dies auch Claus Albrecht (Freie Wähler), der sich aber über die steigenden Baukosten Sorgen macht. Das sei ein allgemeines Problem. Die schärfste Kritik kam von Rehm. Das Vorgehen der Verwaltung bezeichnete er als „nicht seriös“, mit einem Zuschuss rechnet er nicht mehr. Schließlich wurde abgestimmt: Mit 15 Ja- und acht Nein-Stimmen.