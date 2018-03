Schon die Doppel gehen ordentlich daneben

Tischtennis-Landesligist TV Unterkochen ist mit schlechten Voraussetzungen zum 1. TTC Wangen gereist. Ohne die Nummer eins, Raphael Blessing, ging es ins Allgäu. Für die Mannschaft in allen Paarkreuzungen aufgerückt, waren die Chancen gegen die starken Gastgeber was zu holen sehr gering. Der TVU verlor mit 2:9.

Zu Beginn ging es in den Eingangsdoppeln für die Unterkochener ordentlich daneben. Das Doppel eins des TVU mit Maier/Michalak ging zwar bis in den fünften Satz, dort war mit 8:11 Endstation. An der Nebenplatte war für Doppel zwei Ebbers/Dietel nicht viel zu holen und sie mussten ihr Spiel mit 1:3 abgeben. Das sonst so sichere Doppel drei mit Single/Heidler bekam die Heimstärke von Sohler/Kunckel deutlich zu spüren und verlor ebenfalls mit 1:3-Sätzen.

Im vorderen Paarkreuz ging der Abwärtstrend weiter. Jörg Maier zum ersten Mal im vorderen Paarkreuz im Einsatz schlug sich bravourös, bis in den fünften Satz, wo er unterlag. Patrick Ebbers verlor an der zweiten Platten mit 0:3 Sätzen. Bei einem Rückstand von 0:5 aus der Sicht des TVU ging das mittleren Paarkreuz an die Platten. Julian Michalak hatten einen guten Start im ersten Satz, aber die Sätze zwei, drei und vier gingen an den Wangener Spieler. Den ersten Punkt für den TVU erzielte Thomas Heidler. Nach erstem verlorenen Satz gewann der TVUler noch mit 3:1-Sätzen. Spielstand gegen den TVU: 1:6.

Aus dem hinteren Paarkreuz konnte nur ein Punkt erzielt werden. Zunächst brachte Stefan Single einen Punkt mit einem 3:1-Sieg. Für Patrick Dietel war Marcel Kunkel eine Nummer zu groß und verlor mit 0:3-Sätzen. Mit einer Führung von 7:2 ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen. Das vordere Paarkreuz gab beide Spiele ab. Jörg Maier unterlag. Die Sätze von Patrick Ebbers waren immer auf Augenhöhe, doch mit den letzten Punkte wollten für den TVUler nicht klappen und er verlor mit 1:3-Sätzen zum Endstand von 2:9.