Schon das 1000. Baby in diesem Jahr

Am Aalener Ostalb-Klinikum ist bereits das 1000. Baby in diesem Jahr entbunden worden. Diese Zwischenmarke ist damit schon knapp vier Wochen früher erreicht worden als noch im Vorjahr, welches das bisherige Rekordjahr war. 2020 waren am Jahresende insgesamt 1752 Säuglinge gezählt worden. Mit dem weiter anhaltenden sehr hohem Zuspruch steuert die Aalener Frauenklinik in diesem Jahr auf eine neuen Rekordmarke von 2000 Geburten zu. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren noch, 2011, wurden ganze 1060 Kinder im Ostalb-Klinikum zur Welt gebracht. Das Jubiläumsbaby heißt Lana Soos und erblickte am Donnerstag um 5.45 Uhr das Licht der Welt. Mit einem Gewicht von 2680 Gramm und 47,5 Zentimetern nahm es die Glückwünsche auf dem Arm seiner Mutter Noemi Barcho gelassen entgegen.