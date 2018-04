Scholz und Kroter schaffen die Quali

Die Regionalmehrkampfmeisterschaften in den verschiedenen Altersklassen wurden vergangenes Wochenende im Ulmer Donaustadion bei perfekten Wetterbedingungen durchgeführt. Maja Scholz und Leonie Kroter haben die Qualifikation für die württembergischen Meisterschaften geschafft.

Den Auftakt gestaltete in der Altersklasse W 12 Leonie Kroter. Sie errang mit einer neuen persönlichen Bestleistung im Vierkampf mit 1709 Punkten den fünften Platz. Ihre Leistungen im Einzelnen: 75 Meter 10,86 Sekunden, Weitsprung 4,38 Meter, Hochsprung 1,32 Meter, Ballwurf 30,5 Meter.

Damit gelang Kroter auf Anhieb in ihrem ersten Vierkampf in der neuen Altersklasse die Qualifikation für die Württembergischen Bestenkämpfe im Vierkampf, die im Juli in Nagold ausgetragen werden. Maja Scholz (W 14) absolvierte ihren ersten Siebenkampf überhaupt und zeigte über die beiden Tage konstant gute Leistungen. Am ersten Tag lief es - bis auf den Weitsprung mit 4,36 Meter - bei ihr gut. Im Kugelstoßen gab es für sie sogar mit 7,12 Meter eine persönliche Bestleistung.

Über 100 Meter lief sie zu Saisonbeginn gute 13,75 Sekunden, im Hochsprung egalisierte sie mit 1,48 Meter ihre persönliche Bestleistung. Am zweiten Tag startete sie mit hervorragenden 13,28 Sekunden über die 80 Meter-Hürden. Nach einem guten Wurf mit dem Speer mit 22,73 Meter, lief sie über 800 Meter ein couragiertes Rennen in der Zeit von 2:45,95 Minuten. Mit dieser überzeugenden Leistung erreichte sie insgesamt den vierten Platz im Siebenkampf und ebenfalls die Qualifikation für die Württembergischen Mehrkampfmeisterschaften.