Scholz und Co steigern sich

Zahlreiche Sportler der LSG Aalen sind bei verschiedenen Hallenmeisterschaften an den Start gegangen.

Bei den Regionalmeisterschaften in Ulm verpasste der Neuzugang Cedric Cremer mit 7,44 Sekunden knapp das Treppchen im 60-Meter-Sprint der U 20. Maja Scholz konnte im B-Finale der U 18 mit guten 8,40 Sekunden glänzen, ebenso der zweite Aalener Neuzugang Marten Wesebaum im B-Finale der Männer mit 7,58 Sekunden. Bei der U 16 konnte Ina Fouquet mit 9,12 Sekunden eine neue Bestleistung aufstellen und sich ebenfalls im B-Finale präsentieren. Nach einem verpatzten Start im Sprint baute Leana Scholz ihre Energie im Weitsprung ab. Mit einer neuen Bestleistung von 5,28 Meter kam sie dabei auf Rang sechs. Marten Wesebaum kam mit einer Weite von 5,96 Meter ebenfalls auf Platz sechs bei den Männern. Im Stabhochsprung der Männer belegte Harald Class mit übersprungenen 3,60 Metern den vierten Platz. Amelie Konrad kam bei der U 18 mit 2,50 Metern auf den dritten Platz. Den Sprung ganz nach oben aufs Treppchen schaffte Johanna Eigl. Mit 2,40 Meter wurde sie in der Klasse W 14 neue Regionalmeisterin Stabhochsprung.

Müller in Sindelfingen

Eine Klasse höher ging es eine Woche später bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der U 18 im Sindelfinger Glaspalast weiter.

Paula Pfeilmeier ging über die 400-Meter-Sprintstrecke an den Start. Mit einer Zeit von 66,84 Sekunden belegte sie dabei den 14. Platz. Besser lief es bei Lucy Lou Müller im 800 Meter Lauf. Müller arbeitete sich mit 2:23,00 Minuten in die Urkundenränge vor und erreichte den 7. Platz. Nach einem mäßigen 60-Meter-Sprint in 8,45 Sekunden stellte Maja Scholz im Dreisprung mit 10,64 Metern eine neue Bestleistung auf platzierte sich auf Rang elf. Nachdem Amelie Konrad im Abschlusstraining noch einen kleinen Unfall hatte, trat sie verunsichert im Stabhochsprung an. Sie fand gut in den Wettkampf und konnte die Leistung von Ulm noch um 20 Zentimeter steigern. Mit 2,70 Meter belegte sie den 4. Platz.

Verteilt auf Mannheim und Sindelfingen fanden am Wochenende darauf die Baden-Württembergischen Meisterschaften der U 20 und Senioren statt. Leana Scholz bestätigte bei den U 20-Meisterschaften ihre gute Leistung von Ulm. Mit 5,28 Meter kam sie in den Endkampf und erreichte den 6. Rang. Harald Class trat bei den M 50 im 60-Meter-Lauf an und wurde mit 8,55 Sekunden Siebter. Besser lief es für ihn im Stabhochsprung. Mit übersprungenen 3,50 Metern wurde er Landesmeister der M 50.