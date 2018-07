Scholz: Der Baywa-Markt kommt definitiv

Der Baywa-Markt kommt definitiv. Das sagt Investor Berndt-Ulrich Scholz auf Nachfrage der Aalener Nachrichten. Elf- bis zwölf Millionen Euro will der Aalener Unternehmer ins Königer-Gelände stecken. Er hofft auf die Baugenehmigung im Oktober.

Von unserem Redakteur Alexander Gässler

Der Entwurf für den Mietvertrag liegt Berndt-Ulrich Scholz seit wenigen Tagen vor. Auf dem Königer-Gelände wird also ein Baywa-Markt entstehen – „definitiv“. Außerdem eine Filiale der dm-Drogeriemarktkette. „An den Plänen ändert sich nichts, alles geht seinen Weg“, sagt Scholz.

Der Baumarkt wird sich wie in den im Januar vorgestellten Plänen auf der südlichen Seite des Geländes erstrecken. „Alles läuft wie vereinbart. Im Moment sind wir auf einem guten Weg“, sagt der Aalener Unternehmer auf Nachfrage dieser Zeitung.

Bauen werden die Scholz Immobilien. Die Gesamtinvestition beziffert Berndt-Ulrich Scholz auf elf bis zwölf Millionen Euro – „mit allem, inklusive Grundstück“. Er hofft, dass er im Oktober die Baugenehmigung bekommt. „Dann wird sofort gebaut.“

Etliche Gutachten sind nötig

Aalens Baubürgermeisterin Jutta Heim-Wenzler hält den Zeitplan für ehrgeizig, wie sie sagt. Stadt und Investor haben inzwischen einen städtebaulichen Vertrag ausgehandelt. Das heißt, alle fürs Bebauungsplanverfahren notwendigen Gutachten und Untersuchungen muss der Bauherr beibringen. „Die Zeitschiene hat jetzt stark der Investor in der Hand.“ Die Stadt werde jedenfalls alles dafür tun, „dass es zügig geht“.

Unter anderem muss die Verkehrsanbindung noch endgültig gelöst werden. Laut Baubürgermeisterin soll es, wie im Januar vorgestellt, eine Zufahrt über den Kreisel an der Stuttgarter Straße geben, außerdem eine Ein- und Ausfahrt an der Gartenstraße. Folglich muss eine Brücke über die Aal geschlagen werden. Die Einfahrt über die Gartenstraße ist bislang als Hauptzufahrt für den Baywa-Markt gedacht. „Es sind eine Menge Gutachten notwendig“, bestätigt der Investor -- vom Verkehrsanschluss bis zum Naturschutz. Er müsse sogar untersuchen lassen, ob auf dem Gelände Vögel brüten, so Scholz.

Die Baumarktpläne auf dem Königer-Gelände waren lange umstritten. Schlussendlich waren sie sogar der Auslöser für das inzwischen verabschiedete Einzelhandelsgutachten. Keine Vorbehalte hatte der Aalener Gemeinderat in der Vergangenheit gegen das Bürogebäude Im Quadrat I an der Gartenstraße gehabt. Das würde vermutlich beim zweiten Bürohaus Im Quadrat II genauso sein. Aber das lässt noch auf sich warten. „Wir suchen nach wie vor Mieter“, sagt Scholz.