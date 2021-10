Schockanruf wegen vermeintlich tödlichen Unfalls: Seniorin händigt Betrügern Schmuck aus

Am Mittwoch gegen 11.30 Uhr erhielt eine Seniorin aus Dewangen einen Anruf, welcher vermeintlich von ihrem Sohn erfolgte. Dieser teilte weinerlich mit, dass er soeben einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Im Weiteren wurde das Telefon an eine angebliche Polizeibeamtin übergeben, welche der Seniorin mitteilte, dass sie nun 27.000 Euro Kaution für ihren Sohn bezahlen müsse, da dieser ansonsten in Haft kommen würde.

Nachdem die Dame mitgeteilt hatte, nicht über so viel Bargeld zu verfügen, einigte man sich darauf, dass sie ihren vorhandenen Schmuck zusammenpackt und diesen auf einem Fenstersims zur Abholung bereitlegt.

Als sie den Schmuck in einer hellblauen Kosmetiktasche auf dem Fenstersims deponierte, stand vor dem Haus bereits ein etwa 50 bis 60-jähriger, kleinerer Mann mit einer blauen Schirmmütze, blauer Bekleidung und mitteleuropäischem Aussehen, welcher die Wertgegenstände in Empfang nahm.

Tat geschah am Ortsrand von Dewangen

Hinweise auf verdächtige Personen oder auf die Tat, die sich in einem Wohngebiet am Ortsrand von Dewangen, südlich der Reichenbacher Straße ereignete, nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5800 entgegen.

Immer wieder nutzen Telefonbetrüger derartige Szenarien, um vor allem von älteren Menschen Geld beziehungsweise Wertgegenstände zu erbeuten. Sie üben starken verbalen Druck auf die Angerufenen aus, um zu verhindern, dass der Betrug erkannt wird.

Die Polizei rät, den Tätern keinen Hinweis durch einen auffälligen Telefonbucheintrag zu geben. Dies könnte beispielsweise eine kurze, alte Telefonnummer sein. Diese solle man laut Polizei abändern lassen und seinen Vornamen im Telefonbuch abändern lassen.

Was die Polizei rät

Weiterhin raten die Beamten: „Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Auch wenn man Ihnen sagt, dass Sie nicht auflegen sollen. Wenn die Polizei Sie kontaktiert wird nie die Nummer 110 angezeigt. Polizeibeamte fragen Sie am Telefon nicht nach Ihren Vermögensverhältnissen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob tatsächlich ein Polizist am Telefon ist, legen Sie auf und kontaktieren Sie die örtliche Polizei oder den Notruf. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Ihnen unbekannte Personen. Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110 und, wenn möglich, Verwandte, Freunde, Bekannte oder Nachbarn.“