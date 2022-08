Schockanruf: Polizei warnt erneut vor Betrugsmaschen am Telefon.

In jüngster Zeit werden beim Polizeipräsidium Aalen wieder vermehrt Anrufstraftaten registriert. Betrüger versuchen mit verschiedensten Betrugsmaschen, an das Vermögen ihrer Opfer zu gelangen. Oft erkennen die Bürger die Betrugsmaschen, sodass meist kein Vermögensschaden eintritt. Eine gern von den Betrügern angewandte Methode, um an das Vermögen der Opfer zu gelangen, ist der sogenannte Schockanruf. Eine Seniorin aus Backnang verlor auf diese Weise am Mittwochnachmittag Schmuck sowie rund 40 000 Euro Bargeld.

Die Dame erhielt gegen 16 Uhr einen Anruf von den Betrügern. Ihr wurde in dem Gespräch mitgeteilt, dass ihr Enkel an einem Unfall, bei dem eine Person tödlich verunglückt sei, beteiligt wäre. Im weiteren Verlauf des Gesprächs telefonierte das Opfer dann mit seinem angeblichen Enkel, der „heulend“ denselben Sachverhalt vorbrachte.

Ein weiterer Gesprächspartner, dieses Mal ein angeblicher Polizist oder Staatsanwalt, fragte die Seniorin nach vorhandenen Wertgegenständen und forderte eine entsprechende Kaution. Die Betrüger hielten ihr Opfer in der Telefonleitung, bis sie an der Haustür des Opfers waren. Dort wurden von den Tatverdächtigen, die offenbar zu zweit vor Ort waren, die Wertgegenstände entgegengenommen.

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht von unbekannten Anrufern unter Druck setzen. Rufen Sie Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer zurück und klären Sie, inwieweit der vorgebrachte Sachverhalt der Wirklichkeit entspricht

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen (Namen und so weiter) und finanziellen Verhältnisse

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Ziehen Sie zuvor eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie die Polizei

- Eine fällige Kaution im Strafverfahren wird nicht von der Polizei erhoben oder entgegengenommen