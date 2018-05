Schnupperwochen an der Hochschule

Ob Schnuppertag, Schnuppervorlesungen, Tag der offenen Tür, Infoabende, Expertenchats oder persönliche Beratung: Erstmals lädt die Hochschule Aalen im Mai und Juni Interessierte zu Schnupperwochen auf den Campus ein.

Der Schnuppertag findet am Montag, 14. Mai, statt. Studieren, lernen und leben in Aalen – die Studienscouts der Hochschule zeigen den Campus. Los geht es um 14 Uhr in der Aula (Campus Beethovenstraße). Danach gibt’s einen Einblick in den Studentenalltag. Eine Anmeldung ist nötig.

„Wissenschaft trifft…“ heißt es am Freitag, 8. Juni, beim Tag der offenen Tür der Hochschule. Mit mehr als 100 Programmpunkten, einer Showbühne und Führungen zeigt die Hochschule ab 13 Uhr, wo und wie die Wissenschaft den Alltag trifft. Ob Kunst, Natur oder Sport – auf dem Campus Burren wird es bunt. Ab 18.30 Uhr findet im Zelt auf dem Campus-Platz ein Pecha-Kucha-Event statt.

Die Studienberatung und das Zulassungsamt veranstalten eine Vortragsreihe für Interessierte. Los geht’s am Dienstag, 8. Mai, mit einer Vorstellung der Hochschule und des Studienangebots. Studienscouts berichten von ihrem Studium. Am Dienstag, 15. Mai, dreht sich alles um die Studienfinanzierung. Am Dienstag, 5. Juni, geht es um Bewerbung und Zulassung – unter anderem, welche Fristen einzuhalten sind, wie die Online-Bewerbung funktioniert, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind und Studienplätze vergeben werden.

Die Info-Abende beginnen jeweils um 18.30 Uhr im Raum AH 0.01 auf dem Campus Beethovenstraße. Persönliche Beratung wird an der Hochschule Aalen groß geschrieben. In Expertenchats gibt’s Beratung zu studienbezogenen Themen. Während des Semesters ist es auch immer wieder möglich, in reguläre Vorlesungen hineinzuschnuppern.